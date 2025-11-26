考試院長周弘憲 挺年改繼續砍

針對公教人員原有補償金遭刪除一事，民進黨立委林宜瑾（中）、伍麗華與全國教師工會總聯合會理事長侯俊良（左）、公教補償金自救會理事長施文平（右）26日舉行記者會，呼籲政府必須確保退撫基金永續、落實公平正義，應編列預算返還年資補償金，實踐對教師們的具體承諾。（劉宗龍攝）

針對國民黨團提案停砍公教人員退休金，力拚12月完成三讀，考試院長周弘憲26日表示，此舉等於是對年金改革踩煞車，不但退撫基金挹注款、投資收益都會減少，基金用罄時間還會再提前4年；他呼籲，國家面對高額潛藏負債，應讓年改方案走完全程，不要再擴大基金赤字，並應透過院際合作一起解決各職業別基金的財務困境。在野立委批賴政府對公務人員太仇視，當成敵人來看待。

周弘憲昨舉辦媒體茶敘時指出，退撫新制從84年起就採不足額提撥，累積約2.96兆元潛藏債務，這是跨世代要共同承擔的責任；若沒實施年金改革，退撫基金會在120年歸零，雖然實施年改，仍會在20多年後歸零。

周弘憲提到，如果停止調降所得替代率，資金缺口若要由政府填補，可能會缺乏預算法與財政紀律條例規定的彌補資金來源，也缺乏財劃法規定相對收入來源，可能引發違憲的爭論。

周弘憲直言，最近朝野政黨都在修改勞工保險條例，確立政府的最後支付責任，但解決軍公教勞農和國民年金的潛藏債務，每年究竟要花多少錢才夠？在不排擠其他支出的前提下，錢又該從哪裡來？他呼籲盡速展開院際合作，共同解決財務困境。

國民黨立委賴士葆指出，民進黨政府大砍軍公教退休金，可是卻每年撥補勞保1300億元，還說撥補也是一種改革，兩者差異太大，明顯不公，而會造成這樣的結果，只是因為民進黨認為軍公教不會投票給他們。

民眾黨立委林國成認為，現在公教所得替代率已降到66％，在野黨只是要踩煞車而已，不懂哪裡需要院際合作？賴政府對公務人員太仇視，覺得別人退休後就沒價值，才做這些故意動作。