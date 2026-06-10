考試題目太難？警專遭爆800多人「統一加15分」引爆學生怒火 校方急回應
警察專科學校（以下簡稱警專）近期屢屢爆出爭議，除了有學生在宿舍違規吸食電子菸，近日又傳出攸關畢業分發與警察特考資格的「刑事偵查」科目因為考題太難，校方竟打算對20多班、多達800餘名學生平時成績統一加15分，直到被學生質疑不公後才緊急取消，改由各教師自行採補交報告、小測驗等補救方式，但又因標準不一再度引發家長炮轟。
考題太難就統一都加分？家長怒轟警專黑箱、恐影響分發與特考資格
根據警政時報報導，有家長指出，警專畢業生的學期成績由期中考、期末考及平時成績共同組成，其中「刑事偵查」課程採取統一命題，不過這次期末考的「刑事偵查」考題難度偏高，沒想到校方為了粉飾太平，居然打算讓20多個班級、800多名學生的平時成績「無差別加15分」。消息曝光後立馬引發大批學生反彈，認為此舉根本是在稀釋平時認真學習學生的成績差異，破壞排名與公平性。
在學生群起抗議後，校方隨即喊卡原先的「全面加分」方案，改採補交報告、小測驗等方式補分，但這部分又沒有統一標準，結果有些教師允許補交報告，有些教師另行安排小測驗，甚至還有的班級沒有提供任何補救措施，形成「一校多制」評分亂象，引發學生與家長質疑評分標準毫無章法。
家長怒批，若因評分標準不一導致不及格，學生恐需延後1年才能分發，甚至可能影響警察特考報考資格，投訴家長更開轟，警專身為執法者的搖籃，校方卻帶頭操作黑箱作業：「難怪現在警察違法亂紀、集體貪瀆的案件層出不窮！在學校的師長都幹這種走捷徑的勾當來教育學生，學生畢業後投入警察工作，又怎能期待他們會做一個守法、守規矩的警察？而師長及校長必須負起最大的責任！」家長呼籲警專必須公開說明相關評分與補救機制，甚至喊話警政署介入調查。
校方回應：已取消加分並維持原評分機制
對此，警專校長室回應指出，「刑事偵查」期末考為電腦閱卷，因考題難度引發學生反映，校方曾統一每人加15分處理，但考量部分高分學生權益受影響，後續也已取消加分措施。針對補救方式，校方表示尊重各授課教師依規定進行給分，將維持既有評分機制，不再統一調整。
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