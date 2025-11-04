考選業務基金快用完了！國考報名費飆升26%

國考報名人數創下新低，今年（2025）高普考報名人數首次跌破6萬人。與此同時，政府卻決定將報名費調漲，漲幅高達25%至27%。國民黨立法院黨團於3日表示，這一漲幅對考生無疑是懲罰，並要求立即凍漲報名費，並對公務人員待遇進行全面檢討。

考試院。（圖／資料照）

國民黨立委徐巧芯表示，民間企業的平均調薪率為20%，而物價上漲11.54%，但國考報名費卻飆升26%，遠超過薪資與物價的增幅。她呼籲政府應重新檢討收費基準，將報名費調回合理水準。

近年國考人數不斷下降。（圖／資料照）

考選部指出，國考報名費的收費基準已超過10年未調整，並因應電腦化測驗類科的增加及試務成本上升而進行調整。根據報導，報名費的平均漲幅為25.8%，例如三級考試的報名費從1400元漲至1800元，司法官第一試報名費從800元漲至1000元，第二試從1800元漲至2300元，導遊與領隊考試的報名費更是從1000元暴增至2000元，漲幅達100%。

考選部強調，國考的主要收入來源為報名費，這些收入用於考試的各項支出。隨著成本上升，考選業務基金自111年至113年的虧損已累計達2.66億元，並預計於116年上半年可能用罄。

