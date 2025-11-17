考選部長率團隊南下鼓舞第一線試務人員 攜手地方共創優質考區

考選部長劉孟奇、政務次長林明裕率隊南下，與南市副市長趙卿惠與人事處長游梅子等市府人事團隊、試區學校代表交流。（記者李嘉祥攝）

▲考選部長劉孟奇、政務次長林明裕率隊南下，與南市副市長趙卿惠與人事處長游梅子等市府人事團隊、試區學校代表交流。（記者李嘉祥攝）

114年專門職業及技術人員高等考試建築師、25類科技師、大地工程技師分階段考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試，於11月15日至17日舉行，臺南考區試區學校有光華高中、臺南一中及長榮女中：為確保試務順利推展，考選部17日特於光華高中舉辦「臺南考區業務聯繫會議」，考選部長劉孟奇率隊南下，政務次長林明裕與南市副市長趙卿惠與人事處長游梅子等市府人事團隊、試區學校代表交流。

廣告 廣告

劉孟奇部長致贈紀念獎座感謝南市府及承辦考試學校長期對國家考試試務工作的投入與全力支持；與會人員亦就試務推動及考場管理交流意見，期盼中央與地方持續合作，為國家延攬更多優秀專業人才，共創高品質考試制度。

劉孟奇部長表示，在市府與合作學校全力投入下，臺南考區展現高度專業與服務量能，每年為超過26000名考生提供優質應考環境，感謝市府團隊及各試區學校於場地準備、動線規劃與試務協助的付出，讓國家考試得以順利進行，也期待未來持續與地方深化合作提升試務品質，為國家培育更多優秀人才。

趙卿惠副市長指出，臺南自民國100年設置考區以來，市府與光華高中、長榮中學、長榮女中、德光高中、臺南一中、臺南二中、忠孝國中及後甲國中等8校建立長期合作夥伴關係，投入超過3萬名試務工作人員，打造安全、便利且以考生為中心的考場環境，也感謝考選部對臺南考區的信任以及8所合作學校多年來提供最完善的考場場地與服務量能。

趙卿惠副市長強調，國家考試是選拔專業人才的關鍵制度，面對社會變遷，更需要新世代優秀人才能加入；臺南有許多優秀人才，考區設置在臺南，能讓考生就近應試，不需再舟車勞頓，有助吸引在地青年投入國家考試，她感謝劉孟奇部長與考選部團隊南下鼓舞第一線試務人員，展現中央與地方共同做好考務的決心，市府也會持續配合考選部政策，提供完善人力與場地支援，打造公平、嚴謹且友善的應考環境。

游梅子處長表示，此次業務聯繫圓滿落幕，不僅深化中央與地方合作關係，也展現臺南市在推動試務上的用心與效率，未來會持續朝向「安全、周全、以考生為中心」目標邁進。