考量中東情勢 漢莎航空避開伊朗與伊拉克領空

在美國威脅將對伊朗採取行動之後，德國漢莎航空(Lufthansa)14日表示，他們的航班將避開伊朗與伊拉克領空，「直到進一步的通知為止」。

旗下包括奧地利航空(Austrian Airlines)、布魯塞爾航空(Brussels Airlines)、歐翼探索航空(Discover)、瑞士國際航空(SWISS)和ITA航空(ITA Airways)的漢莎集團發表聲明說，「由於當前的中東情勢」，他們將繞過這些領空。

漢莎航空表示，從15日到19日飛往以色列與約旦的航線將只有白天航班，機組人員不會在當地過夜。部份航班也可能取消。

德國當局尚未回覆法新社提出的安全建議詢問。

川普14日對於美國採取軍事干預的可能性態度模糊不清，只表示華盛頓將密切監控情勢發展。

自從去年10月底爆發的這場抗議行動震撼伊朗全國之後，川普已多次威脅要對這個國家進行軍事干預。

這是自從1979年這個伊斯蘭共和國成立以來規模最大的抗議活動。