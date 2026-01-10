考量川習會 美撤銷陸無人機限制計畫

去年十月底釜山川習會後，美國總統川普計畫今年四月訪問大陸，美國商務部九日表示，已撤銷對大陸無人機進口限制計畫，一位知情官員稱，撤銷無人機禁令的決定似與川普將登陸有關。

路透報導，美國商務部去年九月表示準備限制甚至禁止進口大陸無人機，以解決資通訊技術供應鏈問題，並於去年十月提交白宮審查，但於本月八日撤回了提案。上月，另一部門美國聯邦通訊委員會也以國安為由，禁止進口外國製新型無人機及關鍵零件，意味著大陸無人機廠商將無法在美銷售新機種。而該部門本周也表示，將部分非在大陸生產的無人機排除。

美國商務部撤案此舉，正值華府凍結部分針對北京的行動之際，川普計畫於四月訪問大陸並與大陸國家主席習近平會晤。路透引述一位知情政府官員表示，撤銷無人機禁令的決定似乎與此有關。

大陸的大疆無人機在美國商用無人機市場占有率逾半。根據公開紀錄，美國政府去年十二月十一日與大疆代表會面，後者告訴美方，對陸製無人機實施全面限制「沒有必要，而且會對美國利益相關者造成極其嚴重的損害」。大陸商務部發言人去年十二月廿三日就美方針對無人機領域增列「不可信供應商清單」要求立即撤銷措施，並做出相應的警告。

與此同時，近日川普也已將對軟墊家具、櫥櫃和梳妝台的新關稅上調（從百分之廿五上升至五十）推遲至明年才生效。川普曾多次批評加拿大向美國大量出口木材，構成潛在的國家安全威脅。而美國進口家具中，大陸約占百分之廿五左右，與越南相當。

目前美國官方仍正在對多項產品進行調查，涉及半導體、藥品等領域，許多類別皆尚未宣布最後的關稅結果。大陸也不時對美國進行相關舉措，如去年底以美國大規模軍售台灣、違反一中原則和三公報為由，對廿家美國軍工企業及十位高管施加制裁。

另，財經媒體CNBC日前披露，TikTok母公司「字節跳動」已與投資方簽署協議成立新的合資企業「TikTok美國數據安全合資公司」，TikTok美國版一月廿二日將正式易主，五成股份由新投資方組成的財團握有。

