考量GDP成長趨勢！公平會決議提高「事業結合」申報銷售金額門檻

公平會決議，提高事業結合申報的銷售金額門檻。圖為公平會代理主委陳志民



公平會今日（1/21）委員會議通過「事業結合應向公平交易委員會提出申報之銷售金額標準及計算方法」，調高事業結合申報之銷售金額門檻，以因應國內經濟成長及市場規模變動，降低事業申報負擔，鬆綁管制密度。

公平會進一步說明，事業結合有助於整合資源、提升競爭力，惟為避免市場過度集中或妨礙市場自由與公平競爭，影響交易秩序及消費者權益，須依法進行申報審查。為平衡經濟發展與競爭秩序，該會考量國內生產毛額（GDP）成長趨勢、管制密度維持及行政效能提升等方向，提出本次修正案，期透過調高申報門檻及更新規範內容，減輕事業不必要之行政負擔，並確保規範與實務一致。

本次修正重點為調高事業結合申報之銷售金額門檻。事業結合時，有下列情形之一者，應向公平會提出申報：

1. 參與結合之所有事業，其上一會計年度全球銷售金額總計超過新台幣五百億元（原四百億元），且至少二事業，其個別上一會計年度國內銷售金額超過新台幣三十億元（原二十億元）。

2. 參與結合之事業為非金融機構事業，其上一會計年度國內銷售金額超過新台幣二百億元（原一百五十億元），且與其結合之事業，其上一會計年度國內銷售金額超過新台幣三十億元者（原二十億元）。

3. 參與結合之事業為金融機構事業，其上一會計年度國內銷售金額超過新台幣四百億元（原三百億元），且與其結合之事業，其上一會計年度國內銷售金額超過新台幣三十億元者（原二十億元）。

另為配合金融監督管理委員會「保險業財務報告編製準則」修正，保險業銷售金額認定基礎由原「營業收入合計」調整為「保險收入、淨投資損益、資產管理服務收入及其他營業收入之合計」，以確保規範與實務一致。

公平會表示，本次修正法規自發布日實施，事業如對結合申報有相關疑問，可多利用公平會「事業結合申報前諮詢服務」，以利順利完成申報程序。

