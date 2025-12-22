考題出精液豆漿 金城國中教師遭重罰「解聘且禁教4年」

生活中心／倪譽瑋報導

金城國中考題涉及性別歧視，出題教師已被解聘。（圖／翻攝自Google Maps）

先前金門縣金城國中段考題，出現「綠茶婊、精液豆漿」等不雅字眼，引發家長不滿。立委陳培瑜22日指出，該教師已經被教評會解聘，且4年內不得擔任教育人員；她也提醒，這次問題顯示審題機制、部分教師的性平知能待強化，盼能研議相關改善方式。

什麼是金城國中考題爭議？

幾個月前金城國中日前考題出現「精液豆漿」、「女人救世劍（女人就是賤）」等大量不雅字眼，引起家長不滿，質疑考題含大量仇視女性言語、教師有性騷擾學生之疑慮。

2025年5月，金城國中祭出初步懲處，校方召開教師考核會議，決議對命題、審題疏失的教師各予以大過乙次及記過處分，學校也正式啟動性別事件調查程序，先將該教師停聘6個月，靜待後續調查結果。

出題教師已被解聘 陳培瑜再籲強化校園性別平等

立法院教育及文化委員會12月22日舉行「從不當考題到調查爭議—檢視性別平等教育法在教學與事件處理之實務困境」公聽會，討論包含金城國中案在內的校園性別事件、偏見、歧視情事。陳培瑜在公聽會上指出，金城國中涉爭議的出題教師，上個月已經被教評會解聘，且4年內不得擔任教育人員。

陳培瑜表示，金城國中爭議後，她的辦公室就與國教署持續追蹤、聯絡，她指出，這次問題顯示教育現場困境，是審題機制成為過水？還是審題人員性別意識不足？她也認為教師性平知能需深化，教育部應積極推動校園平等教育，目前雖有相關研習，但效果有限，增進教職員性平知能、檢討現行審題機制都應進行。

