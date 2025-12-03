考題寫「台灣」學生答「中華民國」被扣分 校方回應：給予計分、提醒同學依規填答

▲ (圖/翻攝自 國立岡山高級中學 臉書)

高雄市 / 武廷融 綜合報導

日前有一名高雄岡山高中學生在社群平台Threads上PO出期中考試卷，表示題目上的國家寫「台灣」，而他回答「中華民國」被老師用紅筆圈起來。貼文一出立刻引發網友論戰，校方今(3)日回應，該「題組題」已於圖表敘明國家名稱，學生應依表格資訊填答，不過老師認為考試主要是在測驗學生是否理解GDP計算及認知，因此決定給予該生該題成績。

日前一名高雄岡山高中的學生在Threads上PO出「公民與社會」期中考卷，題目中列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國等6國，讓學生判斷並作答，不過該生在答案卷寫下「中華民國」，老師則用紅筆圈起，未予以計分。該生不滿發文表示「答案寫自己國家的本名 但還是被扣了分數」，貼文也引發網路論戰。

對此，校方說明，該份試卷為該校第二次定期評量公民科試題，第四部份綜合題第51題至第60題在測驗各個國家經濟指標概念判斷。依照圖表，第55題按正確答案是「台灣」，學生填答「中華民國」。

校方表示，依該「題組題」已於圖表敘明國家名稱，請學生依表格資訊填答；衡酌學生即將面對學科能力測驗、分科測驗考試等試務，充分理解各該考試規則及考題（含填答選項）係重要學習，閱卷老師第一時間依據標準答案未給予分數，因高三上學期成績列入繁星計畫計算及考量考試給分公平性，因此將學生不同答案情形帶回科內討論，決定統一評分標準。

校方指出，12月1日閱卷老師與科內老師共同討論第55題答案，「科內老師認為考試主要是在測驗學生是否理解GDP計算及認知，決定給予該生該題成績。」閱卷老師昨(2)日上午於線上成績系統修正該生成績，今日將在課堂上跟同學說明。校方強調，將持續運用各項管道加強宣導，提醒同學應充分閱讀試題說明並依規填答，避免影響自身權益。

(圖/翻攝自 @xinyaaaaaaanhuang Threads)

▲ (圖/翻攝自 @xinyaaaaaaanhuang Threads)

