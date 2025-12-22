考題竟出「綠茶婊、精液豆漿」！金門男師遭解聘、4年禁教

近期頻傳校園性別平等事件，立法院教育及文化委員會今日舉行「從不當考題到調查爭議—檢視性別平等教育法在教學與事件處理之實務困境」公聽會，邀請專家學者提出改善建議。（林縉明攝）

金門縣金城國中日前9年級「健康與體育」段考考題，出現「綠茶婊」、「喝精液豆漿」等不雅字眼，引發議論。立委陳培瑜今天指出，該名教師上個月已經被教評會解聘，且4年內不得擔任教育人員，此事件凸顯現行審題機制出現破口，呼籲檢討現行審題機制，並積極落實校園性別平等教育。

金門縣金城國中9年級「健康與體育」段考考題出現「綠茶婊」、「喝精液豆漿」、「下面羊死了（下面癢死了）」等不雅字眼，引發社會關注。今年5月該校教評會決定將其教師停聘半年。

近期校園性別事件數次發生教師運用教材及考題內容出現性別偏見及性別歧視情事，立法院教育及文化委員會今日舉行「從不當考題到調查爭議—檢視性別平等教育法在教學與事件處理之實務困境」公聽會。

陳培瑜指出，這次問題凸顯教育現場困境，顯示出性別平等教育及教師性平意識不足，現行審題機制出現破口，到底是審題人員性別意識不足，還是審題機制成為過水，教育部應該積極落實校園平等教育，並檢視改善現行審題機制。

全教產呼籲，校園性別事件制度應回歸調查人員培訓機制調整，避免另設調查機制及貿然修法提供匿名檢舉而造成更多濫訴，且高級中等以下學校課程與教材應由教育部及主管機關把關，才能真正提供更具友善校園的教學環境、穩定教育現場，避免制度性失衡持續擴大。

全教總則認為，應從教育深化，並著重在輔導，針對性別刻版印象、性別偏見、性別歧視仍應回歸原有調查機制，並強化後續輔導教育，勿重新建置另一套調查處理程序，除造成學校程序混亂、行政負擔之外，恐又是校事會議的翻版。

教育部書面報告表示，為協助教學現場實施性別平等教育，預防及降低校園性平事件風險，規劃性別平等教育課程相應學習主題及重點，融入各科及各領域課程內容，引導各級學校在政策規劃、學習環境、評量命題審題、校園性別事件防治等各方面整體推動，建構性別友善校園環境。

