考題離譜寫進「強姦」、「精液豆漿」！金城國中教師遭解聘 教育局重罰停聘4年

（記者張芸瑄／金門報導）金門縣金城國中健康教育段考考題內容引發爭議，經校方啟動調查與相關程序後，結果於近日出爐。校方表示，針對翁姓教師在定期評量試題中使用「強姦」、「精液豆漿」等不雅且帶有性別歧視意涵文字的情形，已完成性別平等教育調查及教師評審程序，最終決議予以解聘，並裁定4年內不得再聘任為教師。

圖／金門縣金城國中健康教育段考考題內容引發爭議。（翻攝 Google Maps）

校方指出，事件發生於113學年度第2學期第2次定期評量，考後即接獲教師及家長反映試題內容不當，隨即依程序通報校安系統。由於涉及可能的性別事件，學校依法召開性別平等教育委員會，並成立由外部專業人員組成的調查小組進行調查。

調查結果認定，翁姓教師身為教育人員，出題內容顯屬不當，違反《性別平等教育法》相關規定，構成對學生的性騷擾行為，嚴重損及教師專業形象與學生受教權。調查小組據此建議解聘，並限制其4年內不得再任教。

金城國中於11月16日召開教師評審委員會，綜合考量試題內容對學生身心影響及教育專業責任，經出席委員過半數同意，正式通過解聘及禁任教處分。

校方對事件造成的社會觀感與學生心理衝擊表達遺憾，並表示已全面檢討命題及審題機制，未來將強化教師專業倫理與性別平等教育培訓，期能營造更安全、尊重與友善的校園環境。

