考駕照最容易錯！交通部揭密：標誌牌箭頭朝上朝下大不同

許多駕駛行駛在國道上時，可能會注意到上方標誌牌的箭頭有時朝上、有時朝下，但未必清楚兩者差異。交通部日前在臉書粉專發文解釋，箭頭朝上是「地名方向指示標誌」，朝下則是「車道指示標誌」，兩者功能截然不同。

交通部日前在臉書粉專發文解釋，箭頭朝上是「地名方向指示標誌」，朝下則是「車道指示標誌」，兩者功能截然不同。（圖/翻攝自交通部臉書）

交通部在臉書貼出一張對比圖片，左邊綠底標誌牌寫著「頭城」，下方有兩個朝下的箭頭；右邊標誌牌寫著「台北」，下方則是朝上的箭頭。交通部小編詢問民眾是否知道這些箭頭代表的涵義。

根據交通部說明，箭頭朝上屬於「地名方向指示標誌」，主要功能是指示行車路線可通往的地點、方向及公路的路線編號。箭頭朝下則屬於「車道指示標誌」，意思是若想前往該地點，應該行駛箭頭所指定的車道。交通部也提到，其他相關標誌在高速公路局官網都有詳細說明。

廣告 廣告

這則貼文引起網友熱烈討論，有人留言表示「這是考駕照會考的題目，記得蠻陷阱的」，也有網友分享心得「向上是指方向，通常都還很遠；向下是指車道，通常是快到了」。不過也有民眾認為「設計不夠直覺」，希望能有更清楚的標示方式。

延伸閱讀

抗癌關鍵在飲食！婦吃「十字花科蔬菜」腎癌十年未復發

尷尬！賈吉世足賽分組抽籤 螢幕卻播「要命失誤」全場看傻

影/竹北日常？10隻帝王蟹漫步人行道 網：差點夾到我