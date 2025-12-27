考駕照變難了？明年起機車筆試全面翻新「還加考危險感知」 汽車路考更嚴

交通部公路局推動駕照管理改革，明年起汽機車考照制度將分階段調整，筆試與路考內容同步升級。（示意圖／黃耀徵攝）

交通部公路局於今年10月對外說明「駕照管理三大策略」，其中考照制度調整被列為重點方向，未來汽車與機車駕照的取得門檻將逐步提高。相關改革預計自明年起分階段上路，涵蓋筆試題型、題數，以及實際道路考驗內容。

在機車考照方面，公路局規畫自明年1月底起，機車筆試將不再出現是非題，現行50題筆試將全面改為選擇題，同時新增危險感知情境題型。公路局表示，相關新題庫預計於實施前公告，危險感知題所占比例，將由目前約2成提高至3成，內容也將納入人本交通觀念、行穿線停讓行人，以及確認視野死角等實務情境。

汽車考照制度則採取分階段調整方式。依公路局規畫，明年3月起，汽車路考將新增路口停讓等動作測驗，加強考生對實際道路狀況的應變能力。接續在明年6月，汽車筆試也將比照機車模式，取消是非題，全面改為選擇題，題數由現行40題增加為50題，並首度納入危險感知情境題，比例約占2成。

此外，公路局也規畫於明年底進一步調整汽車實際道路考驗內容，未來路考路線將延長，考驗路線數量也會增加，並新增無號誌路口停讓項目。考生實際應試的路線，將改為考試當天以抽籤方式決定，以提升測驗的公平性與實務性。

