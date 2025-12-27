考駕照變難了？汽機車筆試全選擇題、危險感知題大增

交通部規劃自115年起分階段推動考照制度革新，其中汽、機車筆試將全面取消是非題，改採全選擇題，並大幅增加「危險感知」與情境題型。圖：AI生成

為提升駕照考試的鑑別度與用路安全，交通部規劃自115年起分階段推動考照制度革新，其中汽、機車筆試將全面取消是非題，改採全選擇題，並大幅增加「危險感知」與情境題型。機車筆試預計明年1月底率先實施，汽車筆試則於明年6月跟進，盼從考照源頭強化駕駛風險判斷能力。

交通部公路局說明，未來汽車筆試中，危險感知與情境題比例將提高至約2成，機車筆試相關題型占比也將由2成提升至3成。公路局指出，預計年底前公布全新題庫，並於近期對外說明細節。根據統計，去年約有24.3萬人報考機車筆試，筆試與路考及格率分別為72.25%與65.88%，顯示考照制度仍有精進空間。

除筆試改革外，汽車考照實務測驗也將同步調整，明年3月起小型車與大型車場考將新增「停讓」項目，並規劃於明年12月實施小型車道考路線增加與延長，考試路線將採抽籤方式決定，避免考生僅熟記固定路線。此外，交通部也推動駕駛管理制度改革，高齡換照年齡將自明年5月起由75歲下修至70歲，並自明年元旦起推出多項交通新制，包括高齡者自願繳回駕照可享TPASS乘車回饋，以及遊覽車全面裝設駕駛識別設備等，全面朝向提升道路安全邁進。

【看原文連結】





