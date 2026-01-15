考駕照還能拿錢！1縣市發錢「最高爽領6500元」

生活中心／周孟漢報導



想學騎機車卻被駕訓費勸退嗎？台北市政府交通局為強化用路安全並培養防衛駕駛觀念，正式祭出115年度多元機車駕訓補助方案。即日起至12月15日止，市民只要完成指定駕訓課程，最高可獲得 6,500 元的補助金。這項計畫結合了中央與地方資源，目標讓新手騎士從場內考照到實際上路訓練「一次到位」，不僅減輕經濟負擔，更讓安全防護全面升級。

交通局表示，115年共規劃三大機車駕訓補助方案，依不同族群需求量身設計，鼓勵市民透過完整訓練提升騎乘安全：



1、「考照＋道路訓練一次完成，補助最高6,500元」



凡參加場內訓練並完成場外道路訓練（考照前或考照後擇一），除可獲交通部公路局補助2,500元或3,800元外，台北市政府再加碼補助2,700元，補助金額合計最高可達6,500元。參與本計畫之大台北駕訓班、聯合駕訓班、華豐駕訓班及濱江駕訓班也共同響應，攜手為道路安全盡一份心力。

交通局115年規劃三大機車駕訓補助方案。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





2、「僅參加場內訓練，也有補助可申請」





若民眾僅參加場內駕訓課程，仍可獲台北市政府加碼補助1,300元，適合首次接觸機車、希望先建立基本操作能力的新手族群。

民眾僅參加場內駕訓課程，仍可獲台北市政府加碼補助1,300元。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





3、「已有駕照仍可再進修，提升正確用路觀念」



已考取機車駕照的民眾，也可報名參加場外道路訓練課程，透過實際道路訓練，提升路感與正確騎乘技巧，並可獲台北市政府加碼補助1,200元訓練費，其中更有高齡機車駕訓班，鼓勵高齡族群持續精進駕駛安全。

已考取機車駕照的民眾，也可報名參加場外道路訓練課程。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





此外，交通局也同步推動高齡駕駛「汽車道路安駕訓練」。凡年滿65歲且持有普通小型車駕照者即可報名，課程內容包含場內操作練習、交通法規說明及實際道路駕駛訓練，從操作技巧到用路觀念一次補齊。完成訓練者不僅免學費，部分駕訓班更額外提供1,000元補貼，讓長輩開車更安心、家人更放心，也讓行人用路更安全。





