即時中心／黃于庭報導

交通部公路局2025年規劃駕照管理策略，將於今（2026）年陸續實施，即將上路的措施有「機車筆試試題改全選擇題」、「強化以人為本駕駛訓練項目」、「主動關懷高齡者」、「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」4項措施。值得注意的是，本（1）月底實施機車駕照筆試題庫新制，全面取消是非題，統一改採50題選擇題形式測驗。

公路局說明，機車駕照筆試題庫新制共計1,050題選擇題，並導入「以人為本」之核心理念，題型架構分為「正確觀念與態度」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」及「危險感知能力」等四大類。其中「危險感知能力」相關之情境題與影片題，將由現行10題調整增加至15題，占整體考題比率由20%提高至30%，以強化考生對道路風險之辨識與因應能力。

機車筆試新制將於1月30日正式實施，公路局監理服務網同步提供舊制及新制筆試模擬測驗系統。考生如預約考試日期為1月29日（含）以前，可使用舊制模擬測驗；如預約日期為1月30日（含）以後，則可使用新制模擬測驗。

另外，自1月起除實施機車筆試新制外，在「強化以人為本駕駛訓練項目」部分，實施以人為本課程訓練，如停讓行人、視野死角確認及大型車指差確認，透過在駕訓班課程學習，以在真實的交通環境中作出正確的判斷和反應。

對於「主動關懷高齡者」部分，提醒高齡長輩應避免之違規情境，依事故及違規統計資料分析關懷高齡長輩常見違規及事故肇因第一當事人，結合既有屆齡換照通知作業寄發提醒通知單，及利用電話關懷高齡者留意自身駕駛行為與身心狀況，兼顧高齡者行車安全與移動需求。

此外，自今年1月1日起也針對「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」，名下駕照皆自願繳回的長者，持敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，補助2年期間，每月回饋上限1,500元。公路局強調，以上4項措施為「駕照管理3策略」改革方案之重要一環，期透過加強考照制度及協助高齡者安全駕駛，從源頭培養具備正確交通安全觀念之駕駛人，共同營造更安全、友善之用路環境。

原文出處：快新聞／考駕照難度更高了！機車筆試新制「這題型」全改版 實施時間曝光

