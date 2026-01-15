考驗眼力！Steam特賣會背景「數字和英文」竟是遊戲序號

知名遊戲發行商 Team 17，最近在 Steam 上推出了名為「隱藏寶藏特賣」（Hidden Treasure Sale）的遊戲特賣活動，但獲得玩家討論的並不是折扣的幅度，而是官方充滿創意的行銷手法。居然在特價頁面中，藏了大量的遊戲序號。

第一個發現背景圖是序號的人，也是不簡單。（圖源：Team 17／Steam）

為了呼應該特賣會的「尋寶」主題，Team 17 居然把真實可用的 Steam 遊戲序號，巧妙的隱藏在特價頁面的背景中，讓「尋寶」不再只是口號，而是真正能挖到免費遊戲的驚喜。

眼尖的玩家發現，在特賣會網頁背景的羊皮紙素材上，隱藏著一連串不起眼的文字與數字，經過嘗試後證實這些都是有效的遊戲序號。消息一出立刻在社群間瘋傳，大批玩家湧入 Steam 商店頁面試圖尋找剩餘的「寶藏」。不過，由於序號數量有限，且還是公開在網路上，因此消息公開時，圖片中的免費序號基本上都被兌換完畢。

雖然免費的寶藏已被挖掘一空，但本次特賣活動本身仍有不少亮點。像是友情破壞神作《胡鬧廚房》（Overcooked）高達 9 折的優惠，新台幣 50 元有找；經典可多人對戰的《百戰天蟲》系列，同樣也有 85折，每款新台幣 100 元有找。有興趣的玩家仍可把握特賣機會入手，時間只到 1 月 20 日為止。