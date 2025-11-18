考98變82分? 家長控國小師塗改分數.藏考卷 校方要告

南部中心／綜合報導

台南一所國小，爆出成績疑雲，一名家長質疑，孩子的數學考券分數，從聯絡簿的98分，變成校方系統登記的82分，甚至連考卷也找不到，懷疑遭老師涉嫌塗改、藏考卷。校方駁斥，表示學生的確考82分，已到派出所提告家長誹謗。





國小段考剛結束，學生都想拿個好成績，沒想到居然鬧出改成績疑雲。一名學生，考完段考之後，提出轉學申請，但家長卻發現，學生在聯絡簿上寫98分，而校方登記系統上只有82分，甚至連考卷也找不到，懷疑遭老師塗改藏考卷，更爆發向校方討成績單，卻得到轉學生不能問的回應。國小校長：「就是溝通上的落差，這個家長認為不給轉學生成績，這是聯絡簿抄寫的時間差，那老師是先把功課1到4點先讓小朋友抄寫，然後老師再打勾，確認之後再蓋章，那分數的那一欄，是後來第四節訂正的時候，才請小朋友寫上去，這個部分老師並沒有收回來檢查。」

校方表示，是因為孩子轉學出去，才會沒辦法第一時間查詢到成績，而聯絡簿也是老師先蓋完章，才給小孩自己填寫，但考券真的羅生門，雙方都說找不到，而目前當事老師，已經向校方申請身心假，而針對家長控訴老師塗改考試成績的部分，校方決定提告誹謗。南市警第三分局海南派出所副所長林鈺齊：「經查家長於社群平台發布之貼文，校方認已涉誹謗遂向本分局提出告訴，本分局業已依規定受理依法偵辦中。」台南市教育局主任秘書陳宗暘：「本案會請學校進一步，了解查證事情始末並向家長說明，以釐清相關疑義。」教育局介入協調，但到底學生真正的成績為何，雙方各執一詞，這消失的16分，成了羅生門。





原文出處：考98變82分？家長控國小師塗改分數、藏考卷 校方提告誹謗

