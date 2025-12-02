耍官威? 台北市場處官員稽查環南市場"踹桌" 攤商:羞辱人

生活中心／陳佳侖 、嚴文謙 台北報導

實在是好大的官威，上週五台北市市場處到環南市場進行消防稽查，卻有一名何姓專委，疑似不滿攤商桌子壓在水溝蓋上，因此踹了桌子一腳，讓周遭攤商痛批根本羞辱人，對此，台北市議員洪婉臻在質詢時，也要求市場處向攤商道歉。

台北市場處何姓專委到環南市場稽查，走到一半，突然踢了攤商桌子一腳，同仁見狀，立刻上前喬位置。

民視記者 陳佳侖：「據了解當時市場處官員，來到環南市場稽查，疑似不滿攤商桌子壓在水溝蓋上，因此狠狠踹了桌子一腳。」

影片中何姓專委用腳踢攤商台面。（圖／民視新聞）目擊攤商：「因為人不在嘛，那你對那個東西發脾氣，也沒有意思啊，啊你用踢的把它踢進去，不知道是你，官員比較大還是怎樣，他官大壓死人啊。」

目擊攤商還原當時情況，怒轟專委好大的官威，附近其他攤商也痛批，這樣的行為根本羞辱人。

其他攤商：「稽查歸稽查，你還是要尊重人家啊。」

其他攤商：「當下我也會不高興啊，會覺得就是我們是做生意的，雖然你們也是工作者，我們也是工作者，大家都要互相吧。」

甚至有攤商不滿表示，原本跟市場處協商，攤位可以放置在水溝蓋上，但上周五突然來稽查，要求所有攤位不能超過水溝蓋的位置，若是未遵守，便直接開出1200元的罰單，議員看不下去，要市長評評理。

台北市議員洪婉臻怒轟，市府官員耍流氓，應該道歉。（圖／民視新聞）

台北市議員（民） 洪婉臻 vs. 台北市長 蔣萬安：「人民公僕到這裡耍官威，踢人家的生財工具，這猶如人家性命的東西，可以這樣嗎市長，我想確實這樣的動作不妥。」

台北市議員洪婉臻怒轟，市府官員耍流氓，應該道歉。

台北市議員（民） 洪婉臻 vs. 台北市場處專委 何相慶：「旁邊也有警察單位，也沒有人制止這樣的行為，到底把攤商當什麼，要不要在這邊給我公開道歉，就是說對所有的市場來講，這是一個非常不ok的動作，那這部分我是願意，跟我們的業者來做道歉。」

對此，北市府強調，未來會要求同仁注意自身言行，但在看一次這個動作，讓所有攤商心寒。

