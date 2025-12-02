台北市市場處何姓專委日前在環南市場視察時，竟用腳踹攤商設備，引發攤商強烈不滿。台北市議員洪婉臻批評此舉是羞辱攤商並耍官威，要求市府正視問題。台北市長蔣萬安對此表示已嚴厲告誡相關人員，專委也已向攤商道歉。

耍官威？ 台北市市場處專委稽查環南市場「踹攤位」。（圖／洪婉臻提供）

事件發生在環南市場，當時何姓專委進行視察，突然用腳踹了一間水產攤位的設備，引起攤商不滿，有攤商抱怨市場處一直來稽查，卻沒有針對火災消防等重要安全問題，而是假借官威欺壓攤商。

台北市議員洪婉臻得知此事後，在市政質詢中嚴厲質問蔣萬安，要求何姓專委向攤商道歉。洪婉臻表示，這樣的行為是對攤商的羞辱，並質問市長是否可以容許公務人員做出這樣的事情。面對質詢，蔣萬安坦言畫面中用腳踢設備的行為確實不妥。

何姓專委在會中坦承執行上有缺失，表示願意向業者道歉，並強調自己與市場業者一直都是好朋友。蔣萬安回應表示，市場處一定會嚴厲告誡相關人員，不只是專委，市府希望每一位同仁都能秉持服務的態度，避免有不適當的動作。

