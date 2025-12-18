耍寶雙煞假扮警察搶博弈集團金庫 拿玩具槍被識破反遭壓制追打 15

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

台中一名宋姓男子需錢孔急，今年5月間找來另名游姓男子、以及一名綽號「小馬哥」的男子共謀黑吃黑，打算洗劫中部一家博弈集團的現金，宋男與小馬哥持玩具槍與水果刀假冒警察辦案，要博弈集團小弟交出現金，但拙劣的手法當場被識破反遭追打。宋男等3人事後遭逮捕，經法院審理後，宋男被判刑4年6個月、游男2年，小馬哥因為在判決前身故，因此不予受理。

檢警調查，宋男因財務出現缺口，從游男嘴裡打聽到中部一個博弈集團都會在特定時間將款項交付於台中某一個指定地點，宋男認為有機可乘，決定聯手小馬哥黑吃黑。

廣告 廣告

游男告訴宋男，今年5月26日，會有一輛名車出現在某地，車上的人將攜帶約40萬現金，宋男跟小馬哥在觀察地形後，當天先坐車前往埋伏，待目標出現後，就持辣椒水、玩具槍喝斥：「警察，不要動，把錢交出來，跟你們這條線很久了。」要求對方交出現金，結果宋男因手法太過拙劣，被對方識破拿的是玩具槍，便開始與2人扭打一起。

小馬哥當時遭人壓制，掏出預藏水果刀朝對方腹部刺擊，再趁亂搶走地面散落的近10萬現金後，立刻和宋男跳上車落跑，不過當晚警方就循線逮捕宋男等3人，依強盜罪等移送法辦。

法院審酌，宋男為個人私利，與同夥犯下攜帶兇器搶奪、攜帶兇器準強盜犯行，處宋男4年6個月有期徒刑、游男幫助2人進行搶奪、處以2年有期徒刑，而小馬哥因為在本月2日身故，判決不受理。

照片來源：示意圖。翻攝《Shutterstock》免費圖庫

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

「舊愛還是最美」！婚後頻出牆找客兄激戰 證人亮關鍵證據

女病患裝導尿管行動不便 缺德友人幫照顧竟7度性侵猥褻

【文章轉載請註明出處】