「耍廢」打卡新亮點 雲林寶特瓶、木棧板變耶誕樹

〔記者黃淑莉／雲林報導〕推廣循環永續、節能減碳，雲林縣環保局與環保志工在西螺森活武樹園區以廢棄寶特瓶、木棧板等再利用，創作2棵完全「耍廢」的環保耶誕樹，入夜點燈十分美麗，吸引許多民眾前往拍照打卡。

西螺森活武樹園區位在濁水溪畔，原為堆置廢棄物、雜草叢生的髒亂點，經雲林縣環保局融入環保、生態、地方七崁武術文化改造，成為地方休閒觀光景點，也是空品淨化區，平日由西螺七崁武術文教基金會協助維護，開放2年吸引逾3.6萬人次造訪。

廣告 廣告

迎接耶誕節，搭配森活武樹園區永續再生場域，環保局與志工一起「耍廢」，以寶特瓶做成「瓶安耶誕」永續耶誕樹，層層透光；另環保志工林東昇把廢棄木棧板裁切成不同大小，交錯組合堆疊成一棵耶誕樹形，就連底座也是用報廢的電纜線木捲盤。

環保局長張喬維表示，這2棵耶誕樹都是使用廢棄物回收利用且重生，搭配燈光不僅有溫暖的耶誕節氣氛，也讓大家知道廢棄物回收再利用後，經濟循環可以讓它展現不同的樣貌，歡迎大家前往西螺森活武樹園走走，欣賞環保耶誕樹。

廢木棧板創作的環保耶誕樹，入夜點燈後浪漫又溫暖。(記者黃淑莉攝)

雲林縣環保局與西螺七崁武術文教基金會志工利用廢木棧板創作一棵環保耶誕樹。(記者黃淑莉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

好天氣沒了！週三晚降溫轉雨 耶誕節升級大陸冷氣團報到

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

加熱菸合法上市≠可帶回！ 自日返台2盒遭海關沒入、最高罰500萬

主張既成道路無證明！屏東市6米巷變2米 公所：敗訴難補救

