「耍物仔Sńg mih-á」 展物件劇場多樣風貌

記者范瑜／專題報導

台北偶戲館推出「耍物仔 Sńg mih-á」物件劇場特展。展覽以臺語「耍物仔」（意指玩小東西）為名，強調表演者透過遊戲般的互動，不僅發掘物件的材質、重量與痕跡，更從中發展出獨特的敘事潛能。展期自即日起至明年6月28日止，邀觀眾回到童年「扮家家酒」的遊戲精神，一同探尋物件劇場多樣面貌。

現成物變戲臺 揭劇場新語言

物件劇場的發展可追溯至 20 世紀初杜象的「現成物」（ready-made）觀念，該觀念將日常用品提升至藝術主體地位，進而深刻影響了 1980 年代前後的劇場實踐。為期近 11 個月的展覽，同期且策畫一系列觀眾與創作者參與的公眾活動，將與台北偶戲館首創的「Taipei Puppet Fest」8 月表演節目及下半年帶狀性公眾活動緊密結合，諸如表演、工作坊、新書發表等精采內容將陸續推出，邀觀眾一同走進充滿創造力的劇場世界。

作為臺灣首度以「物件劇場」為核心的大型特展，展覽匯聚了國內外頂尖創作者，共有法國、比利時、德國、美國、西班牙、捷克等8個國家重要的物件劇場劇團共襄盛舉。現場不僅展出豐富的文獻資料與影片，更有許多具代表性的舞臺物件，引領民眾一探「物件劇場」的無限想像。參展作品風格多元，涵蓋物件操演、視覺藝術、動畫、音樂與即時影像等元素，觀眾可沉浸式地感受原汁原味的物件劇場風貌，並受邀動手體驗，參與一場劇場創作的對話。

廢物變藝品 強調物件意象

其中，成立於1979年的法國廚房劇團，由克里斯蒂安．卡里尼翁與凱蒂．德維爾夫婦創立，是物件劇場先驅之一，以生活常見現成物為主角，如廚房桌上的微小物件，垃圾堆中撿回的殘破日用品，裝在一只行李箱裡，在一張桌上演出，試圖在模糊的記憶中發展新故事。

另一件作品《Meanwhile（同時之間）》由保羅．札魯姆創作，他擅長以幽默辛辣的方式，將社會議題搬上舞臺，用塑膠箱、垃圾桶、油漆刷、旅遊紀念品、足球、夾燈與假腿等，運用看似微不足道的廢棄物，轉化為美術館或藝術空間的場景，並藉由表演者互動賦予聲音或節奏，強調物件所激發的意象或議題。

在臺灣擁有豐富物件演出經驗的飛人集社劇團，是推動當代偶戲與物件表演發展的重要推手。（記者范瑜攝）

表演者透過遊戲般的方式與物件互動，從觀察、擺放、排列中發展出敘事情節。（記者范瑜攝）

看似微不足道的小物件或廢品，也能搖身一變成藝術品。（記者范瑜攝）

「耍物仔 Sńg mih-á」物件劇場特展，呈現物件劇場多元面貌。（記者范瑜攝）

囝仔人劇團呈現臺灣物件創作者的發展軌跡。（記者范瑜攝）

特展作品可以體驗，邀觀眾動手與物件對話，展開自己的想像與創造。（記者范瑜攝）

