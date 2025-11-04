耐人尋味？吳音寧接董事長出現變數 台肥再公告總經理張滄郎任董事

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

行政院中部辦公室副執行長吳音寧傳出即將接任台肥新任董事長，引發社會軒然大波，質疑其專業性不足。在爭議聲中與董事會推舉投票尚未開始之前，台肥3日晚間9時再公告有一名董事出現變動，農業部再推舉台肥總經理張滄郎接任董事，似乎讓即將登場的董事長推舉出現「另一種選擇」。

吳音寧傳出即將接任台肥新任董事長。（圖／FTNN）

公告晚間指出，農業部改派法人董事代表人，原代表人莊老達改由台灣肥料股份有限公司總經理張滄郎接任。

台肥今天召開董事會，董事長人選是否出現變數，引發外界議論。農業部在董事會人數占決定性力量，最後決定關乎高層意志與考量。

吳音寧表示，台肥是上市公司，人事安排必須依照公司法規定，董事長的人事由董事會推選決議。她的立場一致，不管在什麼位置，認真做事最重要。

