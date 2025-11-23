耐斯王子大飯店聖誕心願卡認養啟動 400名弱勢孩童許下願望

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪、郭政隆／嘉義報導】耐斯王子大飯店聖誕心願卡活動來到第19年，之前共計送出7500個愛心禮物，今年有400名弱勢孩子許下願望，23日於飯店大廳舉辦啟動儀式，飯店總經理鄭百三、嘉義市政府民政處處長林家緯、文化局副局長林金龍、嘉義家扶中心主任沈明彥、台灣世界展望會胡婉雯區處長、奮起福企業執行長陳岱聲等人一同參與，並陪同弱勢孩童們掛上心願卡，亦呼籲各界善心人士們踴躍認領，成就心願清單的夢想實現。

處長林家緯代表市長黃敏惠出席啟動儀式，他說，看了年紀小的孩子的心願清單，就知道現在台灣流行什麼玩具，而看到年紀稍大的孩子的心願，就有點心酸與難過，包括因家裡發生火災，急需過冬的衣服、升學到國中需要腳踏車可以騎乘上學、或是看到家裡長輩備餐的困難，需要微波爐、電鍋、熱壓吐司機等。

林家緯說，耐斯王子大飯店19年來送出了7500個聖誕禮物，代表了7500個孩子的夢想及無數家庭無法完成的心願，期盼有更多人陪伴孩子走過這個實現心願的過程，讓世界更美好；為響應活動，林家緯今日代表市長黃敏惠認養了12份愛心禮物。

總經理鄭百三指出，該飯店長達19年的聖誕心願卡認養要感謝集團關係企業-耐斯企業(股)公司、愛之味(股)公司、第一生技(股)公司捐贈沐浴乳、飲品等物資；飯店的合作廠商-奮起福企業、金興玩具有限公司、湯姆熊歡樂世界等，有錢出錢、有力出力，才能促成如此溫暖的活動成功延續。

耐斯王子大飯店表示，第19屆聖誕心願卡活動23日啟動，預計於12月13日舉辦贈禮儀式，認領程序請上飯店官網www.niceprincehotel.com.tw活動網頁查詢，並完成認領，請善心人士盡量提供全新禮品，於12月10日前送抵飯店，讓孩子們能順利收到聖誕禮物，如有疑問，歡迎致電05-2771999轉服務中心洽詢。