耐斯王子飯店耶誕心願卡認領 助400童完成心願

耐斯王子大飯店今天舉行第19屆「聖誕心願卡認領」贈禮儀式/陳致愷翻攝





耐斯王子大飯店第19屆「聖誕心願卡認領」贈禮儀式今(13)日在飯店一樓大廳溫馨舉行，嘉義市社會福利服務中心、嘉義家扶中心及台灣世界展望會中區辦事處等，僅花不到3天就替400位孩子募集到聖誕禮物。今天「聖誕心願卡認領」贈禮儀式，在孩子們與嘉義市博吉祥物桃喜和湯姆熊吉祥物TOM的熱情互動下拉開序幕，現場充滿歡樂與感動。

嘉義市副市長林瑞彥代表市長黃敏惠致贈感謝狀予耐斯王子大飯店，由耐斯廣場總經理鄭百三代表授證。

林瑞彥感謝耐斯王子大飯店長達19年的支持，持續帶動在地企業與社會大眾參與公益，至今已共同實現超過9000位孩子們的願望，每一張心願卡背後，都藏著動人的故事。

林瑞彥說，去年1位9歲小女孩的願望是請媽媽吃飯、送花感謝媽媽，這份孝心讓人動容，這份溫暖的回憶也成為孩子成長過程中的力量，而今年市府團隊也認領18位孩子的心願，其中有1位即將參加會考的孩子，他許願的不是玩具，而是各科的複習講義，希望考上好學校來減輕家裡的經濟壓力。

還有1戶遭受火災意外的家庭，6位兄弟姊妹希望能有羽絨外套度過寒冬，這些願望雖然樸實，卻承載著孩子們對未來的期許與對家庭的愛。

耐斯廣場總經理鄭百三感謝各界的支持，讓充滿愛的聖誕心願卡活動延續19年，特別感謝長期支持的在地企業，如耐斯企業(股)公司、愛之味(股)公司、第一生技(股)公司、奮起福企業有限公司、湯姆熊育樂事業公司及金興玩具公司，共同體現嘉義市豐富的社會資源與愛心能量，期待未來有更多企業加入，一起在寒冬中溫暖孩子們的心。

