耐熱塑膠仍會釋放大量微粒？ 台大研究：僅代表受熱不會變形
台大公共衛生學院4日舉行「公衛研究新發現—塑膠微粒的健康風險」記者會，發表有關塑膠微粒的最新研究成果。與會的台大環境與職業健康科學研究所特聘教授陳保中指出，過去因民眾對塑化劑危害有高度關注，因此塑化劑在日常中的危害已逐漸減低；但日常生活中同樣無所不在的塑膠微粒，相關研究仍缺乏。
陳保中表示，市面上常見標榜「耐熱」的塑膠容器，通常僅代表受熱時不會變形，但仍有溶出塑膠微粒的危害。而目前已知的研究中，各式塑膠容器會在不同溫度及酸鹼值環境下，會產生多少塑膠微粒都仍未知。建議民眾最好不要使用一次性塑膠容器；即使是非一次性的塑膠容器也盡量少用，以避免增加暴露塑膠微粒風險。
標榜耐熱塑膠材質也會釋放大量塑膠微粒？
塑膠微粒危害近年引起關注，一篇2019年的研究發現，將一包塑膠茶包放置在95℃的熱水中數分鐘，即可產生10億顆奈米級的塑膠微粒，奈米級因微粒小更容易被吸收。此研究引起台大環境與職業健康科學研究所教授鄭尊仁關注，並進行後續有關塑膠微粒暴露的研究。
塑膠微粒的暴露研究
鄭尊仁的研究挑選了數樣以HDPE、PP等耐熱材質製成的高密度容器，在使用奈米追蹤分析儀觀察後發現，在高溫環境下，塑膠容器會釋放出數十億顆塑膠微粒，且多數粒徑小，其中以塑膠茶包的暴露量可達千億顆最高。
因此鄭尊仁表示，即使是標榜耐熱的塑膠材質，也不建議盛裝高溫食物，該標示僅代表容易在受熱時不會變形，但並非不會釋出塑膠微粒。
針對毒理的高劑量動物研究
鄭尊仁團隊另一項以老鼠進行的動物實驗也發現，當老鼠攝食到塑膠微粒時，1個月後這些微粒會被身體吸收，並跑到全身器官，其中以肺部累積最多；若將實驗時間延長至3個月，則次微米較小的塑膠微粒也會被肝臟吸收，並導致肝臟脂肪累積，且部分老鼠肝臟還發現有慢性纖維化的情形。
鄭尊仁指出，該研究得出塑膠微粒造成肝臟損傷的可能機制，並證明塑膠微粒可能導致肝臟相關的代謝疾病。
人體糞便含塑膠微粒濃度分析
研究團隊也採集50名健康年輕人的糞便，分析成分後發現，每1克糞便中約有7.48微粒、粒徑在25μm以上的塑膠微粒。
陳保中也針對此研究結果補充，能在糞便中排出，並不代表對人體沒有危害。塑膠微粒會改變人體腸道的菌叢、讓益生菌減少，可能會因此間接導致腸道相關疾病。
國際研究發現增加心血管疾病風險
陳保中指出，除了台大團隊的研究成果外，近年國際還有2篇塑膠微粒的相關研究引起討論，其一是刊登在《新英格蘭醫學雜誌》，研究內容為觀察切除的頸動脈斑塊標本，結果發現含塑膠微粒較多的組別，其心血管疾病（如中風、心肌梗塞）風險為4.5倍。陳保中解釋，在一般環境污染的情況下，增加的疾病風險通常僅約1至-1.5倍，如此高倍數數據非常罕見。
另一篇刊登在《nature medicine》的研究，則以屍檢的方式檢視死者大腦發現，人體所有器官在長期累積的情況下，大腦會是塑膠微粒最多的器官，即使有血腦屏障，但小顆粒的塑膠微粒仍能進入大腦，加上大腦內沒有淋巴系統可協助排除，因此導致大腦長期下來更易累積塑膠微粒。此外，該研究也指出，塑膠微粒可能與失智症相關。
塑膠微粒對健康具體影響仍難以確認？
陳保中表示，過去政府已針對pm2.5等污染物制定許多標準，下一步亟需對塑膠微粒進行更多研究，以了解塑膠微粒在各種環境、人體的實際分布情形；不過陳保中也坦言，現階段國內外對塑膠微粒的研究仍較少，在缺乏基礎資料的情況下，對人體健康的風險多數仍是未知，自然也還談不上風險評估。
陳保中也提到，現有的研究在描述塑膠微粒的顆粒數時，就會出現很大差異，原因是實驗方法以及顆粒大小不同，提醒各界檢視相關研究文獻時，要留意使用的測量方法，若方法不同則不可互比。
