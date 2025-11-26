耐能新旗艦NPU 搶先支援Mamba神經網路！進化為AI基建公司

耐能。資料照



AI 科技企業 Kneron 耐能今天正式發表新一代 AI 系列晶片，並由全新旗艦產品 KL1140 打頭陣，KL1140為全球首款能在終端完整執行 Mamba 的 神經網路的NPU，能源效率是現有雲端方案的3倍，成本更可下降10倍。耐能創辦人暨執行長 劉峻誠博士 亦同步揭示未來三年的高中低階多款新晶片規劃，標誌耐能完成全算力佈局，從 AI 晶片供應商進化為 AI 基礎建設公司（AI Infrastructure Company） 的關鍵里程碑。

廣告 廣告

隨著企業加速導入 AI，全球資料中心投資規模已達數兆美元，能源需求同步飆升。預估至 2035 年，全球資料中心耗能將突破 175GW，雲端運算成本高、延遲大、耗能重且存在資料外洩風險的問題日益浮現

耐能KL1140 是全球第一顆可於終端設備完整運行 Mamba 神經網路 的邊緣 AI 晶片。在能效上達到現有雲端方案 3 倍效能、成本下降 10 倍，使大型語言模型（LLM）真正走入智慧設備，突破必須倚賴雲端 GPU 的限制。透過四顆 KL1140 並聯，可支援運行高達 1200 億參數的模型，功耗僅為傳統 GPU 的三分之一。

根據美國加州大學柏克萊分校測試結果，KL1140 能效大幅領先現有邊緣處理器，是目前效能突破性的 NPU 解決方案。KL1140 專為 語音理解、自然語言處理、智慧視覺、邊緣決策、機器人等應用而設計，可完全不依賴雲端連線即時運作。

耐能全系列高中低新品首度曝光，劉峻誠也首次完整介紹耐能未來三年的晶片產品藍圖，包括：

低功耗安防專用的KL640、KL650：主打 Always-on 能力，滿足影像安防與低耗能場景。

高性價比通用視覺KL540、KL515：用於 IPCam、視覺運算、機器視覺等大眾化終端設備。

新世代 Gen AI 專用晶片KL840、KL1150：面向高階智慧設備、車載、企業邊緣伺服器，具備更高 TOPS 與串接能力。

這些產品共同構成從低、中到高的完整算力梯度，搭配 KL1140 的問世，耐能已正式完成全階端側 AI 產品線量產佈局，並進一步提升相較傳統 GPU 的能效與可規模化能力。

耐能自 2015 年成立以來，其可重構 NPU 架構屢獲國際肯定，包括 IEEE CASDarlington Award 等多項獎項。合作客戶涵蓋高通、韓華、豐田、廣達、德施曼等國際企業，應用場域遍及 AIoT、智慧安防、智慧車載與邊緣伺服器。耐能已從邊緣晶片公司快速成長為 全棧式 AI 基礎建設企業，自研方案已成功部署於醫療、教育、政府單位等主權 AI 專案，展現本地化、高安全的 AI 能力。同時，與義大利 Spark 合作打造基於耐能晶片的 LLM 伺服器，構建從晶片、工具鏈、系統到開發者社群的完整 AI 生態。

更多太報報導

國泰世華：熱錢還是多！台股明年有望創高、但三萬點難一次到位

台股股王信驊外資喊讚今年大賺10股本！ 目標上調至7500元再刷台股新紀錄

股王信驊前三季EPS大賺 7股本！ 輝達新品助陣上修明年Q1 訂單看到Q2