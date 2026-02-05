(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/台東報導】在縣有耕地承租戶長期殷切期盼下，臺東縣政府今（5）日正式公告辦理「縣有耕地放領」，協助符合資格之農民取得土地所有權。縣府表示，自中央宣布重啟公地放領政策後，即全速展開前置作業，並順利完成內政部審議、縣議會議決及行政院核定等程序，行政院已於4日正式核定，縣府隨即依法公告實施。

耕了幾十年終於是自己的！臺東縣府公告縣有耕地放領

臺東縣長饒慶鈴表示，農業是地方永續發展的根基，保障農民權益更是縣府責無旁貸的任務。公地放領不僅是政府保障人民財產權、落實憲法扶植自耕農政策的重要措施，也回應許多農民一生「耕者有其田」的期待。此次在中央與地方通力合作下，成功突破多年瓶頸，完成縣有耕地放領的初步任務，對基層農民而言具有重要意義。

縣府地政處進一步說明，縣有耕地放領自即日起依法公告，並將主動通知符合資格的承租人提出申請。後續將辦理現地調查及繳價等程序，承租農民於繳清地價後，即可取得土地所有權。縣府強調，此舉有助於農民安心耕作，提升土地利用效益，並為臺東農業的永續發展奠定穩固的產權基礎。