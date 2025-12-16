耕地炒手1／光電業者誇海口可搞定國產署 地方批公地放領巧門加速毀農

光電板充斥於中南部農地與魚塭上，若遇到風災來襲受損，恐怕又是另一個環境災難。圖為嘉義縣一處滯洪池的水面型太陽能光電板被颱風吹翻破損狀況。（圖／讀者提供）

近期總統賴清德預告「公地放領」政策即將復活，可望讓國有地耕者「有其田」，然而放領價金公式都還沒個定案，卻早已有不少光電業者虎視眈眈軟磨硬泡，只要農民放棄優先購買權「一分地30萬（新台幣）直接送給你」。地方青年直呼，光電板巨鱷從嘉南平原沿台灣海峽北上，還直朝國有地撲面而來，接下來光電廠商再以「鄰地主」身分大玩優先承購，「根本是國家帶頭毀農」公地炒手搞得俎上肉農民大呼救命。

總統賴清德（圖）11月到彰化縣溪州鄉釋出睽違17年的「公地放領」復活消息，這讓不少國有地農友開始對持有農地有了新的想像。（圖／翻攝自總統府官網）

今（2025）年11月賴清德到彰化溪洲視察時大揮「依法行政、信賴保護與國土保育」旗幟，預告停辦17年的「公地放領」將正式重啟，而內政部已成立的審議會更粗估有約2,000公頃土地放領讓近4,500名農者受益，喊出「土地還給真正耕作者」。

CTWANT調查，《憲法》第143條第4項明文規定國家土地政策以「扶植自耕農及自行使用土地人為原則」，因此早在1948年起政府就開放辦理「公地放領」，然而1999年九二一地震及後續多次風災連續重創台灣後，中央基於整體國土保安與復育考量，從2008年起全面停辦公地放領，一晃眼就是17年。

這次賴清德雖喊出重啟放領，甚至除了國有耕地之外，部分邊際養殖用地也受惠，但細部規則卻還沒個譜，只揭露了時間點會切在1976年，此前只要農友已與政府締約，又符合《國有耕地放領實施辦法》或《國有邊際養殖用地放領實施辦法》相關規定就可受惠。但農友最關心的「價金」怎麼算，至今卻沒有定案。

賴清德前腳才在溪州發布消息後，地方農友大多持觀望態度，倒是光電業者找到了商機，備妥說帖準備大舉進攻國有地。賴清德才剛在溪州釋出利多，但12月10日CTWANT來到位在30公里外更偏海口的芳苑下埤腳地區，街上海風夾帶沖積土透得發寒，初來乍到眼睛都模糊了，沒想到農友更被賴清德一席話搞模糊了未來。

在地農友阿遠（化名）就直指，村附近農友加起來600公頃長期承租國有農地中，「公地放領」消息早就被3家光電業者掌握，各自盤據了約200公頃開始遊說，喊出只要「放棄承租權」，就能拿到每分地30萬「補償金」，在砂質壤鹽化異常的海口地方耕作本就不易，長輩聽了一大筆錢是比兒子還孝順紛紛心動，但聽在年輕一輩是憂心忡忡。

彰化縣芳苑鄉民洪建興（圖）直指光電板鋪設面積蠶食鯨吞了農耕地，其下的草叢堆養肥不少老鼠更時不時大嗑附近農作物，他直呼「根本耕不下去」。（圖／方萬民攝）

地方文史工作者洪建興也直指，附近未耕作國有地此前早鋪上了光電板，搞得小村落熱烘烘不說，輸電管更影響了道路與水路，農機具進出是寸步難行，遑論水路也被截了個面目全非。此外，埋設光電板下頭雜草叢生正是蛇與老鼠的庇蔭所，牠們白天跑來鄰家農地「開趴」大嗑農作物，「光這些自然危機就夠惱人了」他嘆氣地稱後頭還頻傳農地莫名起火事件，搞得小村落風聲鶴唳。

家族兩代承租4分國有地的農友阿遠（化名）直指自己被破壞的農地設備，感嘆自從「公地放領」消息傳出後，不少開發商鎖定公保地承租戶「軟磨硬泡」，像是莫名火災與毀損案頻傳，實在令人不寒而慄。（圖／方萬民攝）

阿遠回顧，這附近600公頃開發早是一甲子前事情，那時上一代吆喝幾位長輩一同鑿水路，儘管沒去登記土地所有權，但一路從蘆筍、柳丁、葡萄種起也相安無事，且板上釘釘的開墾事實更穩固了耕作權，甚或耕作權還可自由「頂讓」，直到約30年前國產署一紙公文，直指國有土地要開始「收租金」，由於每分地一年課個5,000元租金還可接受，阿遠一家也如實繳納。

「現在被光電業者纏上，國產署卻閃個老遠」阿遠直斥，由於光電業者三不五時來開說明會「泡茶兼聊天」，還誇稱只要居民「讓位」不續租，接下來「一定能從國產署搞到土地蓋光電板」。居民半信半疑希望「地主」國產署出來主持公道，沒想到國產署卻從未派員出席說明會，還冷回居民「你就不要理廠商就好」，光電廠商一波波攻勢下居民是蒼白無力。

「國產署根本只顧收租」洪建興也替阿遠「吐大氣」，直指多年來不少國有耕地被承租後根本拿來做養雞場甚至螺絲工廠，承租者甚或還能享有農保，更別說轉租牟利的二房東「人根本就在國外要怎麼耕田」，亂象橫陳國產署官員心裡也有數，但當官只管租戶按時納租就好，其他違規使用「有人來告再說」。

洪建興直指，光電板在鄉下早已入侵民眾生活，而這波國有地放領潮中，依規定只要有承購權的耕者、繼承人都紛紛「放棄」承購，接下來光電廠商便可以「鄰地主」身分合法承購入這些「放領」的農地，「你覺得業者買地會繼續種田嗎？」他示警公地放領政策將替光電業者「種電」大開便門。

阿遠也坦言務農真的沒賺頭，自己7年前因父母老邁辭了中科包商工作回鄉務農，那時掏老本砸了6位數挖70米深井並重作滴灌設備，一度做出白玉苦瓜還讓產銷班成為全聯福利中心穩定供應商，沒想到因產銷班幹部惡性角力，「掉包」把農藥殘留產品送去化驗並直斥有毒，儘管自行送驗後釐清、掉包者也已被刑事問責，但「產銷班也解散了」，他直指農民真的不團結，難怪被上頭「看衰小」。而沒了穩定通路後，這兩年又天災不斷搞得搭架與機具成本把年輕攢的積蓄蝕了光光，「只能外頭做點工了」他無語問蒼天。

