耕地炒手2／公地放領歪解國有地開發咒 農友憂接盤套牢喊救命

「公地放領」讓國有農地耕作者有了甩開佃農身分的可能，但放領金額卻讓耕作者憂心吃不消，屆時會不會被開發者「代償」給捧去開發？農地農用會不會不保？各界關注。（示意圖／翻攝自彰化縣政府官網）

「公地放領」號稱能讓近4,500名國有地耕者受惠，但弱勢農友根本籌不出購地價，加上農會貸款無著只能直呼「看得到吃不到」，這時不只光電業者在一旁虎視眈眈準備「接盤」，行家更直指公地放領是開發商與政府聯合「下一盤大棋」，透過放領私人「漂白」再辦徵收開發，「搞下去農地只會面目全非」。

光電開發與農地面積競合已是老問題，前立委陳椒華（左2）與社運人士陳祺忠（右1）等人都呼籲中央應更新源頭光電規範法源與撥補足額稽查預算、地方政府更應確實執行第一線把關。左1為生態學者王豫煌、右2為立委柯志恩。（圖／翻攝自立委柯志恩臉書）

總統賴清德近期一席公地放領預告，除了讓光電業者蠢蠢欲動之外，土地開發者更是找到切入點大舉搶進。長期關注土地正義的前立委陳椒華就揭密，過去500坪以上國有土地被《國有財產法》第59條緊箍咒限制而無法對外標售，不少地方政府與開發者「沒油水撈」是抱怨連連，如今賴清德一喊2,000公頃相當605萬坪土地都有望「放領」，這可讓不少開發商眼睛一亮、著手與墾戶接洽，若「放領」給私人農戶「洗白」後便不受《國有財產法》支配，接下來地方政府再以《土地徵收條例》向私人徵收變更為產業園區，搞得放領變成開便門毀農地，「農地還農用得下去嗎」？她嘆氣。

資深地政士蔡岳臻（圖）提醒，若要將農地改「種光電板」，未來繼承或買賣移轉時將不適用農地優稅，屆時土地增值稅恐會暴增「根本把出租利益都吐回去繳稅」。（圖／趙世勳攝）

資深地政士蔡岳臻則指出，近年光電發展是方興未艾，在力拼光電板覆蓋率壓力之下，無論是不是國有土地，一定會有更多農地被光電業者「狩獵」，地方不少老農看海口沖積土鹽分高得要命「種不下去」，光電業者又誠意十足「比我兒子還孝順」紛紛軟化投降，光電業者先後以承租甚或過戶產權方式蠶食鯨吞。

他也以「公地放領」牽涉近4,500名農友為例，直斥正是目前中央曖昧不明，沒把放領價格講個明白，搞得光電開發業者已在地方放消息稱「政府要用市價7折賣」，那「市價7折」是什麼概念呢？他以嘉義縣太保市都市計畫外土地來講，目前每分大約新台幣400萬元，即使7折價也要280萬「農民根本拿不出來」，他透露開發業者會以「放領你也買不起、不要背個債讓子孫還」大玩「情勒」，且轉租務農一分地一年了不起收個3萬，光電業者租金至少10倍起跳「連我都好心動」。

然而他也提醒，一旦農地「控」了水泥鋪上光電板，那就是妥妥「農地非農用」情況，以後若要買賣或繼承移轉，就算刨除水泥改回農耕「公所一調歷年空照圖就現形」，要拿到農用證明是難如登天，而非農用土地一移轉土地增值稅是高得駭人，千萬交易土地課個300萬土增稅都可能。他感嘆，光電板就算鋪個10年紅利也只能「吐回去」繳稅，「何況還有10年能獎勵光電嗎？」他直指總統賴清德意圖重啟核電之際，光電業最後的瘋狂已在倒數。

近年各地「種電」面積愈發擴大，這些土地除了在一定期間享免徵地價稅之外，背後可能的風險與成本，政府仍有責加強宣傳讓地主知情。（圖／方萬民攝）

蔡岳臻也示警，這波「公地放領」背後可是暗藏隱憂，因為取得農地後規定5年禁止移轉，但是2031年《國土計畫法》上路農地若敢不農用「等著被罰到吐」根本永世不得超生，農地價格因此將面臨雪崩，回推這2年若買了國有放領地很可能「套在最高點」，若想大賺一票根本是癡人說夢。

社運人士陳祺忠則感嘆，「公地放領」號稱是「遲來的正義」，但到了地方卻是「走味」連連，首先農友要拿出一筆約百萬現金已是難上難，無權無勢的弱勢農友要去農會根本貸不到錢，反倒不少「百大青農」從農會搬了不少錢玩股票「不然幹麻花百萬選農會小組長？」他說得坦白。

陳祺忠也批，「公地放領」根源是國產署長期怠忽職守，讓不少國有農地早已違建工廠林立，若放領私人後，管理取締責任將從國產署變成農業部，燙手山芋農業部才不想收，這時光電業者搬出《建築整合型太陽光電發電設備示範獎勵辦法》想在土地上增設光電板，農政單位當然樂得輕鬆把管轄權甩給經濟部能源署，「但到底是放領還是送葬？」他憂心這樣玩下去只是大吹農地輓歌。

