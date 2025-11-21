耕者有其田！賴清德宣布重啟「公地放領」政策

為了落實土地正義，多位立委都有提案要求政府重啟「公地放領」政策，總統賴清德特地安排到彰化向農民宣布和說明，只要符合資格條件就能來申請，要讓「耕者有其田」。總統也提到，政府已經承諾會對勞保基金負最後的責任，確保千萬名勞工的權益。

「公地放領」政策重啟 農民符合條件可申請

總統賴清德和內政部長劉世芳一起到彰化溪州農田裡視察，要和農民宣布公地放領政策。睽違將近20年，立委們不斷爭取，終於盼到政策重啟，要落實土地正義，讓「耕者有其田」，從1976年承租至今，持續有在耕作的國有平地耕地符合條件就能申請。

賴下鄉談政策 承諾對勞保基金負責到底

總統同場宣布，政府將對勞保基金負責到底，確保上千萬名勞工權益，接著來到雲林西螺在地信仰中心朝興宮參香祈福。賴清德表示，政府很關心農民也很照顧農民，強調農地要繼續農用，承租的人必須是自耕農，如果基金不夠政府會負責到底，承諾要替台灣打造一座「台灣之盾」，保護國內2300萬人生命財產安全。

彰化－雲林／戴榮懋、蔡佩旻 責任編輯／馮康蕙

