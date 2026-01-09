耕興拿下全球首件FCC認可Wi‑Fi 8測試 率先支援新世代無線技術

耕興完成全球首件通過 FCC認可的 Wi Fi 8核心晶片測試，協助聯發科CES 2026發表之Filogic 8000系列晶片完成關鍵測試。（圖／翻攝耕興官網）

檢測大廠耕興(6146)今(9)日公告，完成全球首件取得美國FCC證書的Wi‑Fi 8核心晶片測試專案，協助聯發科CES 2026發表之Filogic 8000系列晶片完成關鍵測試，成為全球最早支援Wi‑Fi 8產品通過美國FCC認可的檢測機構。

Wi-Fi 8是未來實體AI普及的關鍵基礎設施，耕興率先掌握Wi‑Fi 8測試能力，未來全球各大網通廠相關晶片模組或產品送測，將最有機會承接大量測試訂單，持續掌握新一代高階網通龐大檢測商機。

耕興2025年12月合併營收為3.8億元，較去年同期增加1.34％；累計2025年1至12月合併營收為44.95億元，較去年同期減少1.34％。耕興去年第四季底承接訂單金額，較第三季底大幅成長，主要來自5G AI手機旗艦機種、AI NB與Wi-Fi 7企業級商用AP大量訂單挹注。

耕興表示，其中5G AI手機旗艦機種，因導入最新3GPP R18版本之新一代射頻架構與多天線設計，故強制性RF、SAR與效能性OTA測試項目檢測時數大幅增加。另遞延多時的AI NB檢測訂單亦於2025年第四季開始發酵。

Wi-Fi 7企業級商用AP因新一波北美商用AP換機潮，帶來機種數增長。此外，FCC強制性法規加入Geo-location、AFC及Directional Gain等特殊測試評估要求，並開始導入最新Wi-Fi 7 MRU技術，故高階網通檢測需求大幅增加。

隨著歐盟 2027年CRA資安法規強制時程逐步逼近，耕興指出，案件量自2025年底持續堆疊。車用領域方面，各式車用無線通訊模組、V2X及毫米波雷達應用快速擴展，多元產品線於同一時程進案，推升整體測試量能。

