唐勝一

雲山建築工地停工，人去工地空，連食堂裏也只留下一只10斤裝的圓油桶，看上去餘下半桶食用油。一天夜晚，有一只母耗子鑽進來，看到空空一室僅僅半桶油，很是失望。它正調頭開溜，突然想到油是好東西，比白花花的大米更值錢，好吃又營養，立馬改變了主意。

它圍著油桶繞圈圈，打算攔腰咬破，飽餐一頓，不料圓滑的塑膠桶結實的沒有讓它如願。它停頓下來琢磨，幸好沒咬破呢，要不流得一地油，自己吃不到多少，豈不白費功夫，空歡喜一場？它只好另找下口處，頂端的紅蓋子映入眼簾，也就成了目標，的的確確，也是最好的選擇。它爬上去看了看，好像沒有人為的機關呢，趕緊用力一咬，紅蓋子竟然破了，散發出誘人的香味。它興奮極了，埋頭一陣撕咬，累出一身大汗，才咬出個缺口，現出內蓋子裏面濕潤潤的，像是殘存著食油。它將嘴巴伸進去吃到油了，那是香噴噴的，帶點花生香的味道兒。

畢竟內蓋裏的油只夠它潤濕喉嚨，吃的不夠倒癮。它知道人們不會將好吃的東西送到它嘴邊來，縱使有，那便是不懷善意的毒藥，吃不得的。弄吃弄吃，多少也得費些力氣。它用癢癢的牙齒，不停地撕咬，直到花了些時間和力氣，才將外蓋內蓋全部咬掉、碎了一堆聚脂膠渣後，迫不及待地將身子鑽進油桶去，用兩只後爪子抓著油桶口邊沿，像掉半邊豬一樣地懸著身子，用嘴接觸油面，美滋滋地吃著。身子吊得累了，它又退出來歇息一會。歇息好了，又再鑽進油桶裏懸著身子吃油。

它高興著呢，這半桶食油不只是飽餐一頓，而是可以飽餐幾日。

它吃飽後，本想去叫來伴侶公耗子，轉而想到公耗子出去數日不歸，也不管自己在家有沒有吃的，說不准它還在外邊花天酒地，甚或被哪只妖耗子婆迷得神魂顛倒而忘了家呢。

它越想越氣，一撇嘴：“懶得管公耗子了，省得操心，也好自在。”人們說的是今朝有酒今朝醉，俺耗子今日有油不犯愁，吃飽喝足享神仙福，呼呼大睡。

就這般，它吃飽又睡，睡夠又吃，覺得日子過得很愜意。但才過兩天，半桶油就被吃掉得再夠不著吃了，嘴都碰不到油面。它除了尾巴露在外頭，整個身子都鑽進了油桶裏，還用力想加長兩個後爪子。就在它騰挪之間，“撲嗵”一聲掉進了油桶裏。它急著往上爬，無奈有力使不出，前爪子夠不著桶口邊沿，試著往桶壁上爬吧，又滑溜溜的把持不住，想往上竄，渾身油濕透了，加上浮在油畫上也發不了力，假如能發力竄起來，恐怕那小小的油桶口也不是它一竄一個准的。

它不會做夢，也就死了出去的心，乾脆在油桶裏坐享其成。可它沒有想到的是，吃飽了，掙扎累了，欲休息時，那油水就往嘴裏、耳朵裏、眼睛裏灌，像是要被溺死一樣。

面臨生死關頭，它後悔不該太過貪心，應該叫來伴侶一起享受，不不不，伴侶公耗子它不仁，我才不義呐！它最最後悔的是不該沒有叫來閨蜜，要是與閨蜜同在，二者協力合作，爪子拉爪子地往油桶裏深層吃食油，也不至於掉進油桶裏去，縱使一個掉下去，另一個伸出爪子拉扯一把，也還是有救吧。

母耗子在絕望中死去，食油沒吃完，性命則已經不在。

再說它的伴侶公耗子回到窩裏，見沒有動靜，便大聲叫喊:“死婆子，快給老子弄一點吃的。”一連叫了數遍，也沒得回聲啊。公耗子覺得壞了，先以為老子給它戴了綠帽子，現在看來很可能是它在老子的頭頂上弄出了一片綠油油的大草原呢？

公耗子磨拳擦掌，歇斯底里狂吼:“老子要去捉奸，要去抓現行！”

公耗子嗅著母耗子的體味，一路尋找，不偏不倚，徑直鑽進了工地的食堂裏。它抬頭一看，那油桶裏不正躺著自家的母耗子麼？公耗子箭一般地竄上油桶，嗅嗅誘人的花生油香，埋怨道:“好啊，死婆子，你找到了好吃的，也不招呼我一聲，吃獨食啊？怪不得大家都說家花沒有野花好呢，你是真的不關心老子啦。嘿，裝聾作啞了？都不理我了？實話告訴你，我在外面是有一個相好的，這次去會它了，你吃醋啊？不不不，你吃油啦。都好幾天了，我不在家，你敢保證沒勾引別的公耗子？我不信。你不搭話就是心虛了，看我下來咋整你？”

憤怒之下，公耗子一頭紮進油桶裏。可沒料想，母耗子已經死翹翹了。公耗子渾身發涼，吞吞吐吐:“這這這，這油裏有毒？”公耗子害怕起來，滿肚子的怨氣化成了喪氣，哀聲嚎叫:“死婆子，快告訴我，你是被毒死的嗎？”

公耗子不想陪葬啊，便忍住饑餓不吃食油。公耗子使勁折騰掙扎，像母耗子先前一個樣，使出再大的勁兒也爬不出油桶，折騰得困了，也被油水灌進了嘴裏、耳朵裏、眼睛裏，真的溺水一樣，遭遇到罕見的危險。公耗子快不行時，還發出最後的一聲歎息:“唉——，死婆子，你作死，咋還讓我來墊背啊！”突然間，公耗子聽到了“吱呀”的開門聲，趕緊拿出耗子的看家本事——屏息裝死，伺機逃生。

門開後，是工地食堂的炊事員老丁，順路和朋友進食堂來看看。老丁驚訝叫道：“呵呵，好傢伙，這回終於把該死的耗子弄死了。”朋友問:“這半桶油，是你設下的陷阱？”老丁點點頭:“是的，食堂裏沒有別的食物了，油便是誘餌嘛。”朋友拍拍老丁肩膀:“你這老夥計，用四五斤食油捕獲兩只耗子，不划算，太過浪費啦。其實，買五塊錢耗子藥就可以了。”老丁告訴朋友:“我不傻，也沒有搞浪費，油桶底下是幾斤水，上面浮著半斤油啊。”聽得這麼一說，朋友對老丁刮目相看，朝他伸出了大拇指。

老丁提出油桶，往水溝裏倒掉油水，再後一腳將油桶連著兩只耗子踢得滾出老遠。朋友看著，眼神沒收回時，卻發現有異樣，大叫一聲：“哎哎哎，好像有只耗子爬出來了。”老丁趕忙過去提起油桶，果真只有一只，跑掉了一只。他把油桶放到平地上，抬起右腳使勁踩，踩得塑膠油桶“嘎嘎”響，同時咬牙切齒地罵：“狡猾的死耗子，我讓你裝，裝，裝，去死吧！”他把油桶連同一只死耗子踩了個稀巴爛。