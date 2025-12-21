耗時一年半購買武器 恐攻魔人張文作案計畫曝光 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

鑑於「1219事件」，台北市政府針對今日「2025臺北馬拉松」啟動高規格維安，動員11個分局及刑大、交大等共693名警力，以確保賽事平安順利，市長蔣萬安也親自視察警方維安部署，表示此一賽視為1219事件後首場大型國際賽事，警方務必提高警戒，有任何突發狀況應即時處置。

警方強調，未來針對路跑、跨年及演唱會等大型活動，均會提高維安規格，加強警力部署，強化現場應變機制及量能，全面守護市民安全。

此外，針對嫌犯張文在19日於北捷連通道、誠品南西店丟擲煙霧彈及隨機襲擊民眾、釀成4死9傷慘劇；警方後續追查發現，張文早在去年4月間就開始密集採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等具攻擊或防護性質物品、今年1月間又假借生存遊戲名義，透過網路購入24顆煙霧彈。

直到今年11月間，他又購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等，警方根據張文的採購清單、以及長達一年半的計畫研判，張文是經過縝密規劃與準備，明顯預謀犯案，還刻意選在周五下午及傍晚下班、捷運站及百貨公司人潮巔峰時刻，警方目前仍在深入追查張文有無共犯。

照片來源：翻攝畫面

