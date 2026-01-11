耗時15年檢修下水道逾2.7萬處缺失 北市「地下大動脈」暢通

〔記者何玉華／台北報導〕台北市水利工程處自2008年起，以15年為週期，逐年辦理「雨水下水道結構安全檢測及設計」的延壽計畫，最後階段的關渡及興隆集水區終於在去年底完工，代表全市78個集水區已全數修檢完成，累積修復超過2萬7千多處的幹線結構缺失，強化雨水下水道系統的功能。

水利處指出，台北市的雨水下水道隨不同時期開發而陸續建置，為完善下水道(老舊箱、管涵)的排洪功能，並強化城市基礎建設，自2008年開始逐年辦理「雨水下水道結構安全檢測及設計」延壽計畫，以15年為週期循序持續推動，分期分區縱走雨水下水道，進行調查結構缺失樣態、結構檢測鑽心及缺失設計，按照預算編列情形發包施工，以維持排水系統正常運作，並降低市區積水風險。

水利處下水道工程科指出，為期15年的延壽計畫，剩餘的關渡及興隆集水區已在2025年12月完成施工，標誌著台北市排水幹線結構修補的重大里程碑，也象徵著防洪最後防線告捷。下工科指出，關渡集水區結構修補工程自2024年9月上旬開工，2025年10月底完工。興隆集水區結構修補工程自2024年8月下旬開工，於2025年12月中旬完工。

下工科表示，雨水下水道是都市排水的「地下大動脈」，是城市不可或缺的基礎建設，肩負著都市排水的重任，就像人體的血管一樣重要，必須確保其流動暢順無阻，任何一處的堵塞損壞都會嚴重影響全市的防洪安全。台北市至今已建置716公里雨水下水道系統，為全國之冠，全市78個集水區的結構修補工作也已全數完成，累積修復超過2萬7千多處的幹線結構缺失，確保城市防洪基礎建設發揮應有的功能。

下工科表示，在推動延壽計畫的過程中，導入創新的螺旋內襯工法，避免開挖的管線整建技術，以克服都市中複雜的施工環境，特別是交通流量大、管線障礙多或鄰近建築物等限制時，如內湖區內湖路1段91巷以及南港研究院路2段老舊箱涵的整修，都採用螺旋內襯工法，避免傳統明挖重建對交通造成的嚴重衝擊，並減少噪音和空污，還能有效將老舊下水道的使用壽命延長30至50年。

