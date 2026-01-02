耗時15年陶朱隱園宣布全部完成 神秘吳女現金11億元買17樓戶

陶朱隱園。記者游智文攝影

中工表示，陶朱隱園已於2026年1月全部完成，社區去年成功成交一戶，不僅代表市場信心逐步回溫，也象徵歷經長達15年的規劃與醞釀，終於開始轉化為實質成果。

根據地籍謄本顯示，陶朱隱園賣出的是17樓戶，以11.1億元成交，買家為一名吳姓自然人，登記統一證號為「居留證號碼」，推測並非台灣籍，該戶並未抵押設定，也就是無貸款現金交易，財力驚人。

中工表示，陶朱隱園自2010年舉行國際競圖以來，歷經超過15年的設計、規劃、營造與內裝打造，將生態自然植入信義區。陶朱隱園不追求速度，而是選擇用時間換取無可複製的高度，「來得遲，只為做到最好」。

中工說，陶朱隱園除了在結構與工法上挑戰極限，更全力讓建築成為「會呼吸的生命體」。

其中，一樓生態庭園更耗時長達3、4年之久，超過2,000坪的自然景觀，融合十米高瀑布與蜿蜒小溪，水景、綠蔭、原生植物與友善生態設計，形成富含芬多精的微氣候環境，為城市中珍稀的資產。

大廳歷經多年規劃與淬鍊，匯集國內外頂尖藝術家與設計師的多元提案，並在不斷對話、修正與精進中，於2026年1月完成呈現，展現陶朱隱園對細節的極致追求與國際級生活品味。

中工表示，2025年陶朱隱園成功成交一戶高樓層單位，為整體銷售進程揭開正向序幕，宣告陶朱隱園即將邁入2026年全面開花結果的嶄新里程碑。未來將持續突破既有市場現況，穩健推進銷售動能。

