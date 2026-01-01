耗時2個半月！花蓮「馬太鞍溪鋼便橋」今日正式通車 速限40公里

花蓮馬太鞍溪橋114年9月23日遭堰塞湖洪水沖毀，因此公路局自10月18日開始也啟動鋼便橋工程，費時2個月半於今(1)日上午10時正式通車。 圖：公路局／提供

[Newtalk新聞] 花蓮馬太鞍溪橋114年9月23日遭堰塞湖洪水沖毀，因此公路局自10月18日開始也啟動鋼便橋工程，費時2個月半於今(1)日上午10時正式通車。公路局指出，隨著馬太鞍溪鋼便橋完工，原本臨時涵管溪床便道隨即封閉拆除，改道初期請配合導引標誌、標線、號誌及速限40公里小心行駛。

公路局指出，台9線232K馬太鞍溪橋在114年9月23日遭堰塞湖洪水沖毀，除了於災後18天內即緊急完成溪床便橋通車外，事後還辦理安全度較高的鋼便橋設計及發包，自114年10月18日開工迄今，期間經歷鳳凰颱風來襲影響工進，耗時2個半月的時間，提前30天在115年1月1日早上10時正式通車。

馬太鞍溪鋼便橋維持雙向各1快1慢車道服務用路人，通車後為利馬太鞍溪水流順暢，臨時涵管溪床便道將隨即封閉拆除，改道初期請用路人行經該路段依現場管制人員指示通行，並配合導引標誌、標線、號誌及速限40公里小心行駛。

