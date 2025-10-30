耗時20年才完工！收藏超過5萬件古文物、花費14億美元建成，大埃及博物館終於要開幕

大埃及博物館（Grand Egyptian Museum）歷經眾人長達20年期盼等待，以及無數次不可抗拒因素延期後，終於即將在11月1日迎來盛大開幕。也讓等候多時的埃及政府，希望藉由這座重金打造、收藏超過5萬件珍稀古文物的博物館，能讓該國觀光產業復甦，替國家賺進更多外匯收入，同時帶來更多遊客。

​博物館位於開羅市郊、緊鄰著名的吉薩金字塔群（Giza Pyramids），根據外媒報導，這座新博物館合計耗資14億美元（約新台幣430億元），開幕後將成為全球、規模最大的單一文明主題博物館，館藏超過5萬件文物，能向遊客全面展示古埃及的生活樣貌。相比之下，過往古埃及文化研究重鎮的巴黎羅浮宮（Louvre Museum），其展出的館藏大約是3.5萬件。

數次延宕、總工程耗時20年

回溯這座館區的歷史發展，要從2005年開始說起，大埃及博物館就是那一年開始動工，但當工程進度來到2011年，卻遇上阿拉伯之春（Arab Spring）引發的埃及國內政治動亂，被迫一口氣延宕3年時間，導致這個擁有2.4萬平方公尺常設展區超大型博物館，遲遲看到開幕的那一天。

大博物館也是如今已執政長達11年的總統塞西（Abdel-Fattah el-Sissi），非常重視的重大形象建設之一。打從他2014年上任以來，塞西藉由推動龐大基礎建設投資，期望重振長期停滯的埃及經濟。

埃及觀光業在2011年歷經動盪後，長期陷入低迷，後面又受新冠肺炎（COVID-19）三年疫情，外加俄烏戰爭影響，所幸近年在埃及大力推廣觀光帶動下，人潮開始緩步復甦，官方數據統計，2024年造訪埃及的外國遊客，創下1570萬人次新高紀錄，而政府遠期目標是、希望在2032年前吸引一年3000萬人次。

新博物館鄰近吉薩金字塔

大埃及博物館是由愛爾蘭建築事務所Heneghan Peng Architects設計，建築外觀為高聳的三角形玻璃立面，靈感來自鄰近的金字塔。入口大廳矗立著一尊花崗岩巨像，就是古埃及最著名的法老之一、拉美西斯二世（Ramesses the Great）。這尊高達11公尺、歷史超過3200年的雕像，過去曾長時間矗立於開羅中央車站前圓環，如今被遷入館中展示。

從大廳後方延伸一條六層樓高的階梯，兩側排列著古代雕像，通往主要展廳，還可遠眺吉薩金字塔全景。館方向外媒透露，博物館與金字塔之間設有步行通道，遊客可自行走路、或搭乘環保電動車往返。除了各式主題展區，博物館還設有專門兒童博物館、會議與教育中心、商業區及大型文物修復中心。

館藏5萬多件文物，多數來自開羅市中心、解放廣場（Tahrir Square）附近的舊埃及博物館，該館因空間狹窄、導致過於擁擠不堪負荷，才會將文物遷往新博物館存放照顧。另外有更多文物，則是來自近年在埃及國內墓地群出土的新發現。而大博物館面積果然沒讓人失望，12個主題展區、能一口氣從史前時代一路展出到羅馬時期，讓遊客能大飽眼福。

至於11月1日開幕儀式亮點，大埃及博物館將完整展出、最知名的法老圖坦卡門（Tutankhamun），其陵墓中在1922年被發掘的5000件珍寶，這也是自從英國考古學家卡特（Howard Carter）於盧克索（Luxor）發現圖坦卡門陵墓以來，第一次完整展出所有陪葬文物。舊博物館因空間不足，從未能同時展出全套藏品。

修復中心主任賈伊蘭．穆罕默德（Jailan Mohamed）表示，年輕法老的三張床與六輛戰車，皆在館內修復完成。展品還包含法老專屬的金色王座、金覆棺槨與著名的黃金面具，由黃金、石英岩、青金石與彩色玻璃鑲製而成。

館內另一件鎮館之寶，則是距今有4600年歷史，古王國時期胡夫法老（Khufu）的太陽船，這艘木船全長43公尺，是在1950年代被發現，原埋於大金字塔旁，作為法老死後航行來世的工具。

大埃及博物館預計每天能接待1.5至2萬名遊客，為了將此地變身觀光景點，埃及政府除了斥資重金修建館舍，同時也對週邊基礎建設升級，除了整修連外道路，還計畫從開羅市區延伸地鐵，甚至在首都西邊打造「獅身人面像國際機場」（Sphinx International Airport），只需40分鐘車程就能到達博物館，大幅縮減交通問題。

