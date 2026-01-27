耗時30年挖掘原民白恐歷史 「隱隱微光」專書問市

（中央社記者邱祖胤台北27日電）白色恐怖史料整理不易，原民受迫害的紀錄更曾被刻意抹除，藝術家利格拉樂．阿𡠄耗時30年調查，近期完成「隱隱微光」一書，期盼讓更多部落族人看見未曾認識的受難者故事。

新書發表會今天在國家人權博物館景美園區舉行，利格拉樂．阿𡠄Liglav A-wu致詞表示，她在高中時第一次聽見父親述說自己成為政治犯的經歷，成為她踏上白恐歷史追尋之路的根源，即使早年田調的資料在921大地震中付諸瓦礫，她仍毅然決定重新出發，只因為「前輩等不了」。

廣告 廣告

利格拉樂．阿𡠄表示，2016年政治受難者家屬杜銘哲在模擬憲法法庭上挺身述說父親杜孝生的故事，試圖替白色恐怖受難者平反，也讓她感受到「未了的使命」。

「隱隱微光」是利格拉樂．阿𡠄擔任人權館駐館藝術家期間的重要創作成果，她表示，這些故事不僅是個人的悲歡離合，更是一段創傷主體尋求療癒的漫長歷程。她珍惜每次的採訪、記錄，也期待這些成果最終能被帶回部落，讓更多人認識。

杜銘哲致詞表示，書寫原住民族白恐受難者及家屬的生命歷程是相當艱困的任務，但無非就是讓更多人能看到那些他們不曾看見的角落所發生的事情。身為白恐受難者的後代，即便這些故事說完，更重要的是仍活著的家屬應該如何繼續走下去。

作家瓦歷斯．諾幹Walis Nokan致詞表示，文學是人類良心的最後一塊荒野，也是最後得以追溯的源頭。中研院台灣史研究所助研究員顧恒湛則稱許，因為利格拉樂．阿𡠄運用文學筆觸將冰冷的調查研究化為動人的故事，才能穿透一切阻礙，讓社會上更多人得以了解過往歷史。

民進黨立委陳培瑜致詞表示，台灣在轉型正義這條路上還有許多未竟之處，導致社會在討論這類嚴肅議題時，難有進一步交流。她期待文化部與人權館能夠持續推進相關的研究與推廣，也期待未來能有更多的影像與文字出版，引導社會去接近、理解這些歷史傷痛。（編輯：張雅淨）1150127