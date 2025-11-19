耗時6年砲了3國家終完成新作 查勞．巴西瓦里親解其中意義

【緯來新聞網】原住民歌手查勞．巴西瓦里 Chalaw．Baiwali睽違六年，跨國製作計畫「南島之舟」再度啟程，從 2014 年的玻里尼西亞，到 2019 年的馬達加斯加，今年來到第三站馬來西亞，終於完成新作《Kami Kami 我們我們》。日前他到教育電台節目《Live!聲音實驗現場》宣傳，主持人巫巴克提到，在2014年開啟的第一站到2019 年，以臺灣為中間點來看，剛好是從東方順時針的方向進行，查勞解釋：「這是有原因的，因為我自己的名字Basiwali（巴西瓦里）就是往東行、往東方走的意思，另一方面也想為小時候的自己解惑，在東方的人、事、物到底是長什麼樣子的。」

原住民歌手查勞．巴西瓦里完成新作《Kami Kami 我們我們》。（圖／查勞．巴西瓦里提供）

節目中，巫巴克也提到歌曲〈pasiwali日出東方〉常被誤認為是古調之一，查勞也說：「這真的不是古調，襯詞吟唱是我在2004年原創作品，而前面有歌詞的部分是1960-1970年代時的林班歌曲，在花東地區開始傳唱，當時所用的歌名有很多包含了送情郎、請多珍重等超過五種歌名，所以大家不要再誤傳。」



台灣阿美族的查勞・巴西瓦里，攜手老友馬達加斯加裔的世界音樂大師 Kilema，與砂拉越實驗性世界音樂樂團 ÁT ADAU，三地的世界音樂家首度跨國合作，並邀請到金曲製作人柯智豪操刀專輯製作。

查勞．巴西瓦里到教育電台節目《Live!聲音實驗現場》宣傳，右為主持人巫巴克。（圖／巫巴克提供）

新張專輯當然也少不了查勞一貫的詼諧幽默，〈毒特辣椒〉取材自老友 Kilema 送的獨特辣椒，〈不要的相反〉則如實反映對保力達又愛又恨的情感。從生活經驗出發的〈爸爸阿力〉和〈哪裡不一樣〉，透過地區語言的使用差異，對族群的自我認同投下了有趣的提問。專輯的尾聲，以〈他說〉一曲，將視角再次聚焦回到自身，副歌的呢喃彷彿在向祖靈呼喊，也在跟自己對話。



由巫巴克主持的《Live!聲音實驗現場》每週日晚間11點在教育廣播電台播出。

