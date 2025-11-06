耗時84小時手工製作！PUREBREAD聖誕水果麵包鬆柔、酒香迷人

手工84小時製成！PUREBREAD聖誕水果麵包鬆柔香醇，很有過節儀式感。

聖誕節的腳步近了，甜點店、烘焙坊開始製作，充滿節慶氣息的聖誕水果麵包Panettone。「PUREBREAD BAKERY」堅持11年，使用天然酵母、耗時84小時製作，「經典水果」延續傳統風味，柑橘果乾香氣濃郁，「鳳琴醉莓」則是全新限定口味，將台灣桑葚、草莓和帶有熱帶果香的鳳尾琴酒完美結合，酸甜有迷人酒香，超適合節日氛圍。

為了做出這一顆顆蓬鬆綿密又香氣十足的聖誕麵包，店家可不是隨便混合材料完成的。從養酵母開始，每天餵養、不間斷，歷經11年的細心培養，讓天然酵母香氣更圓潤、口感更豐富。

「經典水果」中的糖漬柑橘果乾浸酒３天，撕開麵包瞬間散發果味與酒香。（1,280元／個）

從培養、攪拌、塑形、烘烤到最後倒吊冷卻，每一個Panettone的誕生都需要約84個小時的精心製作！每個步驟都需要耐心和技巧，才能做出金黃外殼、疏鬆氣孔、內裡柔軟如雲的Panettone。

「鳳琴醉莓」以莓果搭鳳尾琴酒，滋味酸甜帶著酒香，頂層的白巧克力和桑葚乾，讓香氣層次更豐富。（1,580元／個）

「經典水果」用糖漬橘皮、檸檬皮和葡萄乾，浸潤在馬薩拉酒及君度橙酒3天，嘗來果香、酒香濃郁迷人；「鳳琴醉莓」則把莓果切碎浸入琴酒，再搭配手工莓果醬和桑葚果乾，酸甜層次豐富，外層覆蓋薄薄的白巧克力，點綴桑葚乾，視覺和口感都大加分。

12 月1 日前預購兩款聖誕水果麵包組合，就送6 吋蜂蜜巴斯克蛋糕一顆。

想讓聖誕餐桌更有氣氛？PUREBREAD的聖誕水果麵包，絕對是送禮自用的好選擇。細膩的果香、微醺的酒香，加上手工的溫度，每一口都能感受到滿滿用心和節日幸福感。

Info

PUREBREAD BAKERY（光復門市）

地址：台北市大安區光復南路308巷21號1樓

營業時間：10：00～20：00

PUREBREAD BAKERY（新光門市）

地址：台北市大安區忠孝東路三段268號（新光三越Diamond Towers一館4樓）

營業時間：11：00～22：00



