耗時9年 首張全創作專輯《有故事的人》感念恩師顏正國生前囑咐！張峰議以生命為歌 回報恩師情

【警政時報 司徒／臺北報導】歷經人生低谷的更生人，用音樂找回陽光的「逆光重生的創作人」張峰議，耗時9年推出首張全創作專輯《有故事的人》。（12日）舉辦發片記者會，他說，這十首親筆創作的作品，完整記錄下自己從谷底逆轉重生的旅程，那些痛苦的經驗，如今已化作成長的印記。張峰議也透露，恩師顏正國生前特別囑咐我，「滿招損，謙受益！」好好的、用力地往上爬，就是給他最好的報答！

「逆光重生的創作人」張峰議為新專輯《有故事的人》舉辦發片記者會。(圖/金室音樂 提供)

張峰議表示：從一無所有到發行專輯，這段路他走了整整九年。過去因誤入歧途導致入獄服刑，期間在獄中，寫了很多歌，2020年假釋出獄後，我四處投稿自己的作品，都沒人理，最後只有顏正國（國哥）回我訊息。或許我跟國哥都是同樣在「培德山莊」（台中監獄）的緣故吧！國哥他發了一條訊息給我寫說「你好，你的歌我聽到了，我們見個面吧。」張峰議強調，這個訊息，確實讓我這個前途飄渺的更生人，帶來了很大的希望！之後，我寫的歌，也成為了微電影《卸妝》的主題曲；2022年顏正國的長篇電影《少年吔》主題曲，國哥也是用了我的創作，他還替我在電影安插了一個角色。

張峰議感念恩師顏正國的提攜，一時紅了眼眶。(圖/金室音樂 提供)

專輯《有故事的人》象徵著張峰議對生命的真實反思，對家庭的感恩，以及對夢想的堅持。十首歌曲中，既有溫柔抒情的作品，也有帶著堅定力量的創作，承載著他不同階段的心境。其中，主打歌〈我選擇的路〉，寫下他在人生最黑暗時刻仍不願放棄希望的心情；第二主打〈就算可憐〉則是一首帶著自省意味的作品，誠實面對人生的脆弱與錯誤，展現男人承擔責任的勇氣。張峰議說：「每一首歌，都是我的人生縮影，也是心靈的映照。或許它不是完美的，但一定是誠實的。」對他而言，這不僅是一份音樂告白，更是一個重要的人生轉捩點。

「逆光重生的創作人」張峰議：用音樂寫下重生之路，每首作品都是故事。(圖/金室音樂 提供)

談起音樂這條路時，張峰議認為，自己是沒有背景、沒有資源，也沒有經紀團隊，他只能靠自己一步步摸索，在孤獨中尋找出路。但他很感謝，在製作這張專輯的過程中，能夠邀請到潘俊佳擔任製作人，同時還找來Jinbo，以及金曲獎樂手郭人豪、彭丞吉、山地人一起共同打造《有故事的人》這張專輯。錄音過程中，不僅是融入現場真實樂器演奏，也嘗試多元編曲手法，讓每一首作品都能呈現最貼近心靈的聲音，更像是一部真實人生的紀錄片。他希望透過作品，讓聽眾不只是聽見旋律，而是能在其中聽見屬於自己的人生故事。

張峰議也說，「這張專輯，我想獻給一路上扶持我、啟發我、陪伴我走過低潮的人。無論你現在還在，或已經離開。」未來將規劃一系列宣傳活動，包括專輯分享會與現場演出，期待能與歌迷面對面交流，把音樂裡的真實故事親自唱給大家聽。

