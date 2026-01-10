耗盡政治經濟資本留下格陵蘭？丹麥憂最終淪「真心換絕情」

美國總統川普誓言要拿下丹麥自治屬地格陵蘭的主權。美聯社



美國總統川普鐵了心要擁有丹麥自治屬地格陵蘭，可能用錢買下、甚至不排除動用武力。丹麥政府雖然強調必將捍衛領土主權，但有學者分析，丹麥若因此得罪美國絕對是一大外交硬傷，更矛盾的是，丹麥拼命想留下的格陵蘭，其實根本不想和丹麥成為一家人，到最後反而「真心換絕情」。

就在美軍成功「斬首」委內瑞拉馬杜洛政權，完成一大區域外交目標後，川普很快就把下一個目標鎖定在他心心念念的格陵蘭上。白宮和川普本人過去幾天不斷語帶威脅地表示，不排除動用軍事奪下格陵蘭。

廣告 廣告

丹麥則是拉攏歐洲、北約盟友，想一起透過喊話和外交協商勸退美國。不過有學者認為，丹麥投入大量政治和經濟資源響力保格陵蘭，到最後卻很可能裡外不是人。

哥本哈根大學政治系教授拉斯穆森（Mikkel Vedby Rasmussen）說：「丹麥正耗盡所有外交政治資本挽救格陵蘭，到頭來很可能又要眼睜睜地看著它離開。」

丹麥前國會議員、現任政治評論員歐爾森（Joachim B. Olsen）也說：「我們要如何為那些根本不愛我們的人奮鬥？」

格陵蘭從1979年起獲得更大的自治權，擁有自己的議會。一項2009年達成的協議進一步認定，格陵蘭人擁有自決未來獨立地位的權力。當地民調顯示，絕大部分格陵蘭人希望獨立，但因經濟上高度仰賴丹麥政府資助，因此對如何獨立及何時獨立意見分歧。

丹麥每年提撥約43億丹麥克朗（約211.7億元台幣）資助格陵蘭。此外，丹麥也負擔格陵蘭的警政、司法體系與國防開支，使得年度總支出接近 10 億美元（約316.1億元台幣）。

不僅如此，因美國多次批評丹麥對格陵蘭的防衛貢獻太少，哥本哈根政府去年又額外宣布42億丹麥克朗（約206.74億元台幣）的防衛預算。

拉斯穆森教授說，有關丹麥是否值得付出這麼多成本留下格陵蘭的討論，現在全被川普威脅言論所激發的民族主義淹沒。他說：「這已經不是丹麥可進行政治辯論的內容了。我擔心我們已經陷入過度高漲的愛國情緒中。」

不過也有學者指出，丹麥對格陵蘭的付出不能從商業買賣的角度來看是否合乎成本。丹麥皇家國防學院副教授賈克布森（Marc Jacobsen）說：「我們討論的是家人關係，丹麥與格陵蘭的長久情誼。這份關係不僅僅是經濟和國防層面，還有感情和文化。」

對丹麥政府來說，現在面臨進退兩難狀況。要為了國家主權尊嚴，花更多錢和精力保住格陵蘭？還是犧牲格陵蘭和美國維持好關係來對抗更大的敵人俄羅斯？

丹麥政治評論員法蘭克（Lone Frank）直接了當說出他的真想法：「我不懂，我們為什麼要緊抓著格陵蘭不放，但他們其實很想擺脫我們。老實說，在我心中，格陵蘭無法激起任何歸屬感。」

更多太報報導

川普：美國必須擁有格陵蘭 否則將落入中俄之手

誰能阻止他行使總統權力？川普：只有我自己的道德觀

真想買下格陵蘭？路透：川普政府打算給每位島民1~10萬美元