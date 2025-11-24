耗資上百萬 南美館展覽遭質疑

議員蔡宗豪指文化局推出的「天清清地靈靈」展覽，預算高達上百萬元，展品採借展或使用簡易材料，質疑經費運用。（南美館提供）

記者林雪娟∕台南報導

藝術無價？議員蔡宗豪表示，正於南美館舉辦的「天清清地靈靈」展覽，耗資上百萬元，無論是作品質感、展示方式到基本驗收流程卻令人質疑，許多作品都為借展或以簡易材料構成，搭配投影播放，展示品質由民眾自由心證，質疑經費究竟花至哪裡？究竟有無驗收？文化局指部分藝術創作日後由館方典藏，預算審慎運用，布展中部分影像銜接、文字等問題，七日已檢核調整完畢。

余柷青關心楊逵文學紀念館設計規劃進度，指攸關當地文化發展，要求加快速度。沈震東則關心成功國小師生今年能否如期返校，並工程多耗三年，邀文化局求償違約金。陳皇宇指少子化下，原希望將閒置校舍轉型為活動中心，然若有困難，應朝多功能社福方向，結合托嬰、婦女、早療和親子館並成立營養午餐廚房。

關心學子視力，林美燕說台南國小學童近視比例四成四六都最低，國中激增至七成二。教育局回應，主要是３Ｃ使用，已全面更換ＬＥＤ燈。林美燕認為和照明燈具有關，應結合ＥＳＧ，將照度、節能設計和整合自然光等，優化教室環境。

郭清華和邱昭勝支持價購康寧大學校地，建議朝短中長期規劃，先從體育設施、都計變更和行政中心進度等，邱昭勝認為市府沒有完善具體規劃。黃偉哲回應，去太晚，導致建物電線被偷、打破。沈家鳳也指，許多民眾帳戶被列為警示戶，嚴重影響日常生活，要求警方應和金融機關加以檢討，以免擾民。