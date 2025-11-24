耗資百萬卻瑕疵百出 南市議員蔡宗豪抨擊文化局展覽品質失守





台南市府文化局主辦的「天清清地靈靈」展覽於11/1開展，但展品品質備受質疑。市議員蔡宗豪表示，展覽號稱以《道德經》精神為策展核心，強調天地、靈性與美學的深層連結，然而現場呈現卻與策展理念背道而馳。無論從作品質感、展示方式到基本驗收流程，全都問題叢生。他質疑文化局在此展覽耗資百萬，到底將經費花在哪裡？

蔡宗豪說，多件展品皆為借展，其他部分僅是以簡易材料構成搭配投影播放，品質由民眾自由心證。他質疑：「文化局編列百來萬策展，經費到底花去了哪裡？」

更令人難以接受的是，展場連最基本的技術檢查與成果驗收都未落實。蔡宗豪指出，展區大幅投影未經調校，導致神明影像被切掉一半，不僅破壞展示效果，更是對宗教不敬。連展覽最基本的投影設備都沒調好，文化局到底有沒有驗收？

蔡宗豪指出，展場還出現嚴重的文字錯誤。作為此展核心的「延陵道壇」，其「陵」字竟被錯植為「靈」，錯字清楚印在展場上。象徵性極強的道教文化文本遭誤植，顯示主辦單位在審稿與驗收上完全失守。

蔡宗豪強調：「從走進去的第一秒，我完全感受不到這是一個耗資百萬的展覽。」，多張現場照片顯示整個展場品質層次不齊、缺乏一致性，部分空間更呈現相當陽春的處理方式，讓人不禁質疑百萬預算的合理性。他強烈要求文化局立即公開展覽預算明細、委外流程與驗收紀錄，並說明為何如此粗糙的成品仍能通過審核，向市民清楚交代經費究竟用在何處。

