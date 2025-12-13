耗資近17億大甲分局改建將啟動 蔡其昌邀警政署長現勘促工程加速

立法委員蔡其昌今日（13 日）邀集內政部警政署長張榮興、地方警政首長及區里代表前往會勘，推動耗資近新臺幣 17 億元的改建工程。 圖：蔡其昌辦公室提供

[Newtalk新聞] 為解決已使用 60 年、空間狹窄的臺中市政府警察局大甲分局辦公環境問題，立法委員蔡其昌今日（13 日）邀集內政部警政署長張榮興、地方警政首長及區里代表前往會勘，推動耗資近新臺幣 17 億元的改建工程。該工程預計明年 8 月開工，將興建地上 6 層、地下 3 層的新大樓，舊廳舍則拆除改建為公有停車場，整體規劃強調多功能公共使用，以提升行政效率與服務品質。

立法委員蔡其昌表示，大甲分局位於大甲鬧區，改建計畫歷經多年討論，目前已逐步落實。他特別邀請警政署長親自現勘，盼中央更了解地方需求。蔡其昌指出，改建設計階段已納入跨機關、多功能使用構想，並結合周邊公共設施進行整體規劃，未來可提供民眾「一站式」服務，提升行政效率與便利性。他強調，設計階段經費已由中央補助、地方配合完成，後續工程階段盼市政府加速辦理，讓中央與地方攜手合作，早日完成改建，使新分局成為地方新地標。

立法委員蔡其昌表示，大甲分局位於大甲鬧區，改建計畫歷經多年討論，目前已逐步落實。 圖：蔡其昌/提供（資料照）

警政署長張榮興提到，此次到訪大甲分局的感受與先前服務過的竹東分局非常類似，皆為老舊建築，地方期盼改建的建議已討論十幾年，如今終於能邁出關鍵一步，令人欣慰。張榮興說明，設計階段由中央補助 1700 萬元，非常感謝立法委員蔡其昌的關心與協助，也感謝地方政府的配合。他期待未來能給警政同仁更好的工作環境，同時帶給鄉親更好的服務。

臺中市政府警察局大甲分局說明，工程將興建地上 6 層、地下 3 層，大樓建地位於目前分局旁的平面停車場。大樓完工後，分局員工將遷入新廳舍辦公，現有舊廳舍則拆除並興建為公有停車場。全案預定明年 8 月開工，預計開工後 3 年完工。此次改建不僅改善警察工作環境，也透過整體基地規劃與公共空間利用，回應地方長期以來的需求與期待。

