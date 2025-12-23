耗資1.45億 花蓮環保餐具清洗中心啟用

花蓮縣環保局興建「環保餐具清洗中心」23日啟用，預計下個月上線，單日最高可洗4萬組餐具。（王志偉攝）

花蓮縣環保局爭取花東基金，耗資1.45億元興建全台首座「環保餐具清洗中心」23日啟用，環保局表示，此案將採OT委外營運，已有廠商投標，預計下個月上線，單日最高可洗4萬組餐具，屆時將公布優惠收費方案等，也請東大門夜市攤商等餐飲業者加入，盼降低一次性餐具用量，成為減塑與循環服務據點。

環保餐具清洗中心是全台首座公辦模式，營運前備受多位議員關心，提出建議避免失敗、浪費公帑，在OT委外營運前，環保局9月起已展開試營運，率先提供東大門夜市攤商、團膳業者租借及清洗餐具使用，評估收費標準及應留意事項，業者多表示願意配合。

廣告 廣告

環保局長饒慶龍表示，清洗中心採OT方式，已有廠商投標，29日審議過後會正式營運，未來會訂定優惠收費方式，希望東大門夜市餐飲業者都能參與，2條清滌作業系統每天可洗4萬組餐具，得標廠商會訂收取費用，估算1個月營運成本大概要100萬元，會參考優惠措施或廠商訂價再公布收費標準。

縣長徐榛蔚強調，花蓮舉辦大型賽事率先使用不鏽鋼便當盒，持續推動減塑活動，未來透過清洗中心統一投入、清洗、消毒與配送，可保障餐具衛生安全，同時提升活動辦理效率，減少因大量用餐而產生的免洗餐具垃圾。

環境部資源循環署副署長許智倫表示，希望清洗中心不只是清洗工廠，可以成為循環經濟及減塑政策推動的重要據點，將會評估成效做後續推廣。

東大門夜市業者彭靖說，清洗中心試營運期間，在夜市營業前餐具就會送到現場，業者反應事項，清洗中心都有改進、溝通協調，業者最在意的仍是清洗價格，盼能符合業者成本。