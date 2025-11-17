耗資1000萬全新製作 歌劇「猴王悟空」首映驚艷舊金山

由黃若與黃哲倫共同創作的歌劇「猴王悟空」（The Monkey King）上周五（14日）於舊金山歌劇院世界首演。這部耗資超1000萬美元的全新大製作，由黃仁勳夫婦擔當名譽主席，也是首部以英語和普通話演唱、登上主要西方歌劇舞台的原創歌劇。

主創團隊延續了在歌劇「紅樓夢」（Dream of the Red Chamber）改編時的成功驚艷，在年輕俏皮、近乎惡作劇般的台詞對話與古老智慧的核心情感之間，取得巧妙的平衡。劇中大膽的角色塑造更為人矚目：俏皮機智的「孫悟空」、穿著近乎「現代夜店風」的天兵天將、以及膨脹貪腐不堪的玉皇大帝，使得這個傳頌千年的中國神話煥發出全新的當代魅力，再度深深吸引觀眾的目光。

廣告 廣告

本劇服裝由香港設計師蕭燕（Anita Yavich）操刀，猴王悟空的服裝色彩與質地層次極為奔放，尤其玉皇宮廷中的天兵天將，造型誇張耀眼，其自負氣度與膨脹自我宛如來自1980年代新浪潮夜店場景。服裝是金屬反光的質感，且髮型也是色彩斑斕、猶如朋克搖滾的誇張風格。

根據劇評人司馬勤（Ken Smith）透露，服裝採用了3D列印技術，且主要的角色觀音、螃蟹將軍、東海龍王、玉皇大帝、二郎神等，都配有為其量身打造的服裝。

華人觀眾陳嘉真表示，當天兵天將首次登場時有種「大跌眼鏡」的感覺。「你以為是印象中，高達威猛的天神，但出場的卻是一幫在迪斯科舞廳裡跳舞的怪人。」

陳嘉真表示，編劇實在十分「大膽」，將天庭設定為一個已然腐敗的體制。在孫悟空大鬧天宮後，玉皇大帝面對岌岌可危的帝國，多次向觀音祈求援助；而追求長生不老的猴王，同樣無法容忍批評，只獎賞親信核心，甚至動輒喝斥別人「滾回原處」。這兩位被如來選中的「英雄」，都陷入對權力的執迷與自我幻象之中。

黃若精彩而獨特的配樂，是全劇低調卻至關重要的核心亮點，若非這份音樂，作品整體的力量與層次絕不可能如此深厚。在第一幕前段，孫悟空與觀音並唱的一段重唱，既非齊唱亦非傳統對位，而是兩條聲線彼此交織，與同時展開自身旋律線條的樂團相互呼應。其後，張玫瑰飾演的觀音以詠嘆調「萬法平等」讓時間彷彿靜止；而王亢演繹的孫悟空在「極樂世界」段落中迸發驚人能量，其震撼效果宛如百老匯戲劇第二幕的經典壓軸場面。

「我常對美國觀眾說，對於我們（亞裔），孫悟空就是你們的米老鼠和唐老鴨。」黃若在接受世報的採訪時曾表示，「作為生活在美國的華人，我始終懷有一個願望，把孫悟空搬上歌劇舞台。如果能把這樣一個正面、有力量的亞洲超級英雄介紹給西方觀眾，不只是展現文化的多樣性，更能讓世界了解我們的精神文化價值。」

更多世界日報報導

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳