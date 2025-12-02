耗資180億日圓 YKK AP打造被動式城鎮

YKK AP耗資180億日圓 於日本富山縣黑部市打造被動式城鎮，首度邀外國媒體拍攝與參觀，此為第五街區的住宅外觀。(洪凱音攝)

為履行「自然共生、健康永續」，YKK AP耗資180億日圓興建的「被動式城鎮 （PASSIVETOWN）」首度亮相，從2015年規劃與建設，目前完成到第五期、包括住宅共180戶與1座幼兒園；被動式城鎮的住宅設計理念是善用在地環境資源，包括風、光、水、綠、音等，以打造能源自足、零耗能住宅（ZEH）為目標。

台灣YKK AP董事長安田典生表示，被動式城鎮不只是住宅開發計畫，未來要將此模式推廣至日本各地，探索與世界各國家合作的可能性。為達成2050年淨零碳排目標，台灣YKK AP總經理張國安表示，台灣將與理念相同的建商合作，共同引進被動式住宅的觀念，先從南部透天著手，讓被動式住宅在台灣具體實踐。

廣告 廣告

YKK AP「被動式城鎮」以集團起源地日本富山縣黑部市為基地，今年竣工的第5街區為木造中高層集合住宅，除採用預鑄工法，在原料上採取在地木材，大幅降低建材生產過程的碳排放；建築除了屋頂太陽能發電板外，其中，C棟透過儲能系統、氫氣最新能源技術，實現高達95％碳排放削減比率，打造能源自主、脫碳生活。

YKK AP表示，第五街區的住宅是租賃公寓，95％住戶是在地主管或員工，只要年資10年以下，租金多由公司補貼，屬於員工福利，坦言租賃不會有利潤，是站在模範作用營運，期望以被動式住宅的員工宿舍，讓員工感受到舒適、便利的生活，與永續的工作環境。

龍寶建設董事長張麗莉參訪後表示，若用商用模式來看，大概沒有企業敢投入如此高額的成本，因為租金根本無法回收，唯有站在ESG、企業永續價值角度才敢投入；YKK AP透過實驗、學習、精進，創造出的永續成果與照顧員工的心意，是台灣企業可以學習的對象。

生產力建設總經理張芳民認為，未來的建築不再是遮風擋雨，而是要跟健康、幸福、永續、低碳連結在一起才符合國際趨勢。